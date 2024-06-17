Остеопат рассказал о причинах и профилактике нарушений зрения у детей

Нарушение зрения — бич современных людей, в первую очередь от этого недуга страдают дети. Развитие близорукости и астенопии у детей напрямую связывают с внедрением цифровых технологий, которые наше подрастающее поколение осваивает с легкостью и энтузиазмом, и, к сожалению, посвящает этому слишком много времени. Но только ли высокие технологии виноваты в том, что среди детей все больше и больше «очкариков»? На самом деле существуют другие причины, о которых мало кто задумывается. Об истинных причинах нарушения зрения у детей рассказывает врач остеопат реабилитолог Владислав Воробьёвский.

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Симптомы нарушения зрения у детей

Самые распространенные зрительные недуги у детей — это близорукость (миопия), зрительное переутомление (астенопия) и косоглазие (страбизм).

Дети далеко не всегда осознают свое заболевание, но страдают от симптомов его проявления.

Дети с близорукостью:

Плохо видят отдаленные объекты;

Испытывают головные боли и утомление в глазах.

Чаще всего близорукость у ребенка выявляют в 9–11 лет, а к 15–16 годам заболевание поражает около 30% детей.

Астенопия хоть не рассматривается как серьезное заболевание, а просто зрительное переутомление (усталость глаз), дети при этом испытывают:

Боль в глазах и слезоточивость;

Ухудшение зрения;

Усталость глаз и головные боли.

Провоцируют астенопию долгая работа за компьютером и просмотр телевизора в темном помещении.

Косоглазие поражает детей с младенчества и может преследовать человека на протяжении всей жизни. При косоглазии ребенок:

Не может фиксировать и удерживать оба глаза на конкретном объекте;

Нередко испытывает двоение в глазах;

Отмечает снижение зрения на один или оба глаза.

Косоглазие требует серьезного подхода к выявлению причин заболевания и его лечения.

Причины нарушения зрения у детей

Развитие близорукости и астенопии связано не только со зрительным перенапряжением, как все привыкли думать, а в высокой степени с малоподвижным образом жизни и нарушением осанки. При этом ухудшается венозный отток крови из орбитальной области глаз. А это вызывает ощущение тяжести и сухости в глазах и их быструю утомляемость. Все эти факторы в дальнейшем приводят к растяжению глазного яблока в переднезадней оси, и далее развивается близорукость.

Современные меры профилактики близорукости и астенопии

Современная медицина рекомендует несколько методов профилактики близорукости и астенопии. Пациентам предлагают:

Тренажеры — упражнения, направленные на укрепление глазных мышц;

Субпороговая атропинизация — закапывание препарата Атропин в низких дозировках в полость, в которой находится глазное яблоко, с целью снятия напряжения;

Ортокератологические ночные линзы — надеваются только на ночь с целью коррекции зрения днем без очков.

К сожалению, все эти методы работают не с причиной ухудшения зрения, а только лишь с симтоматикой. В последнее время оправдывает себя единственный научный метод профилактики близорукости и астенопии. Это нахождения ребенка на свежем воздухе не менее 3-х часов в день и умеренная регулярная физическая активность.

Как врач остеопат может помочь сохранить зрение детям

Помощь врача остеопата заключается в методах превентивной медицины, с помощью которых негативное воздействия гипоксии и венозного застоя снижается до минимума.

Врач остеопат:

Вовремя определяет и решает вопрос нарушения осанки. Ведь именно оно провоцирует венозный застой в области головы и орбиты глаз;

С помощью применения мягких техник устраняет мышечное перенапряжение и нарушение положения основания черепа.

Также врач остеопат работает с таким нарушением зрения, как косоглазие. Он проводит своевременную диагностику и лечение данного заболевания с целью предотвратить его дальнейшее развитие.

Страбизм (косоглазие) — очень серьезный недуг. Концепция остеопатической медицины основана на том, что его причиной является родовая травма.

Существует несколько типов косоглазия, так или иначе связанных с травмой во время родов:

Содружественное — характеризуется асимметрией длины глазодвигательных мышц. В результате родовой травмы происходит смещение костей, составляющих орбиту глаза, что приводит к асимметричному положению глазодвигательных мышц;

Паралитическое — при нем нарушается прохождения сигнала по одному из глазодвигательных нервов. При травме может быть сдавлен один из глазодвигательных нервов, а это часто приводит к параличу глазного яблока;

Альтернирующее — когда переутомляется оптическая система внутриглазных аккомодационных мышц. В некоторых случаях при родовой травме происходит смещение костей основания черепа, нарушается позиция клиновидной кости черепа и возникает адаптационный венозный застой в одном из глазных яблок. В таких случаях развивается косоглазие и астигматизм (нарушение симметрии роговицы глаза).

Зрительные нарушения, увы, определяются гораздо позже, нежели причины, которые на это повлияли. Не нужно дожидаться печальных известий от офтальмолога, чтобы начать предпринимать какие либо действия: наиболее эффективный возраст превентивного лечения патологии зрения у врача остеопата-первый год жизни ребенка.