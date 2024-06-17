Остеопат рассказал о причинах и профилактике нарушений зрения у детей

Нарушение зрения у детей. Зрение и остеопатия: как связаны
Нарушение зрения — бич современных людей, в первую очередь от этого недуга страдают дети. Развитие близорукости и астенопии у детей напрямую связывают с внедрением цифровых технологий, которые наше подрастающее поколение осваивает с легкостью и энтузиазмом, и, к сожалению, посвящает этому слишком много времени. Но только ли высокие технологии виноваты в том, что среди детей все больше и больше «очкариков»? На самом деле существуют другие причины, о которых мало кто задумывается. Об истинных причинах нарушения зрения у детей рассказывает врач остеопат реабилитолог Владислав Воробьёвский.
Симптомы нарушения зрения у детей
Самые распространенные зрительные недуги у детей — это близорукость (миопия), зрительное переутомление (астенопия) и косоглазие (страбизм).
Дети далеко не всегда осознают свое заболевание, но страдают от симптомов его проявления.
Дети с близорукостью:
- Плохо видят отдаленные объекты;
- Испытывают головные боли и утомление в глазах.
Чаще всего близорукость у ребенка выявляют в 9–11 лет, а к 15–16 годам заболевание поражает около 30% детей.
Астенопия хоть не рассматривается как серьезное заболевание, а просто зрительное переутомление (усталость глаз), дети при этом испытывают:
- Боль в глазах и слезоточивость;
- Ухудшение зрения;
- Усталость глаз и головные боли.
Провоцируют астенопию долгая работа за компьютером и просмотр телевизора в темном помещении.
Косоглазие поражает детей с младенчества и может преследовать человека на протяжении всей жизни. При косоглазии ребенок:
- Не может фиксировать и удерживать оба глаза на конкретном объекте;
- Нередко испытывает двоение в глазах;
- Отмечает снижение зрения на один или оба глаза.
Косоглазие требует серьезного подхода к выявлению причин заболевания и его лечения.
Причины нарушения зрения у детей
Развитие близорукости и астенопии связано не только со зрительным перенапряжением, как все привыкли думать, а в высокой степени с малоподвижным образом жизни и нарушением осанки. При этом ухудшается венозный отток крови из орбитальной области глаз. А это вызывает ощущение тяжести и сухости в глазах и их быструю утомляемость. Все эти факторы в дальнейшем приводят к растяжению глазного яблока в переднезадней оси, и далее развивается близорукость.
Современные меры профилактики близорукости и астенопии
Современная медицина рекомендует несколько методов профилактики близорукости и астенопии. Пациентам предлагают:
- Тренажеры — упражнения, направленные на укрепление глазных мышц;
- Субпороговая атропинизация — закапывание препарата Атропин в низких дозировках в полость, в которой находится глазное яблоко, с целью снятия напряжения;
- Ортокератологические ночные линзы — надеваются только на ночь с целью коррекции зрения днем без очков.
К сожалению, все эти методы работают не с причиной ухудшения зрения, а только лишь с симтоматикой. В последнее время оправдывает себя единственный научный метод профилактики близорукости и астенопии. Это нахождения ребенка на свежем воздухе не менее 3-х часов в день и умеренная регулярная физическая активность.
Как врач остеопат может помочь сохранить зрение детям
Помощь врача остеопата заключается в методах превентивной медицины, с помощью которых негативное воздействия гипоксии и венозного застоя снижается до минимума.
Врач остеопат:
- Вовремя определяет и решает вопрос нарушения осанки. Ведь именно оно провоцирует венозный застой в области головы и орбиты глаз;
- С помощью применения мягких техник устраняет мышечное перенапряжение и нарушение положения основания черепа.
Также врач остеопат работает с таким нарушением зрения, как косоглазие. Он проводит своевременную диагностику и лечение данного заболевания с целью предотвратить его дальнейшее развитие.
Страбизм (косоглазие) — очень серьезный недуг. Концепция остеопатической медицины основана на том, что его причиной является родовая травма.
Существует несколько типов косоглазия, так или иначе связанных с травмой во время родов:
- Содружественное — характеризуется асимметрией длины глазодвигательных мышц. В результате родовой травмы происходит смещение костей, составляющих орбиту глаза, что приводит к асимметричному положению глазодвигательных мышц;
- Паралитическое — при нем нарушается прохождения сигнала по одному из глазодвигательных нервов. При травме может быть сдавлен один из глазодвигательных нервов, а это часто приводит к параличу глазного яблока;
- Альтернирующее — когда переутомляется оптическая система внутриглазных аккомодационных мышц. В некоторых случаях при родовой травме происходит смещение костей основания черепа, нарушается позиция клиновидной кости черепа и возникает адаптационный венозный застой в одном из глазных яблок. В таких случаях развивается косоглазие и астигматизм (нарушение симметрии роговицы глаза).
Зрительные нарушения, увы, определяются гораздо позже, нежели причины, которые на это повлияли. Не нужно дожидаться печальных известий от офтальмолога, чтобы начать предпринимать какие либо действия: наиболее эффективный возраст превентивного лечения патологии зрения у врача остеопата-первый год жизни ребенка.