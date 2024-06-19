Эксперты выяснили, какой процент россиян поддерживают отмену ЕГЭ

При этом за подобную инициативу мужчины высказывались чаще женщин — 74% и 69% соответственно.

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Респонденты, имеющие детей, одобрили бы возврат к старой экзаменационной системе в большем числе случаев, чем бездетные — 77% против 69%.

Не согласны с идеей отмены ЕГЭ лишь 13% опрошенных. Их большая часть сосредоточены в Дальневосточном и Уральском округах. Сервис отмечает, что абитуриенты вузов из этих регионов чаще уезжают учиться в другие субъекты федерации.

Законопроект об отмене ЕГЭ и возвращении традиционных экзаменов был внесён в Госдуму 6 июня.