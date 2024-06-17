Детский психолог объяснила, как убедить ребенка бросить квадробинг

Детский психолог Дарья Дугенцова считает, что для того, чтобы ребенок бросил движение квадробинг нужно с ним общаться и предложить ему альтернативу. Как сообщает издание «Общественная служба новостей», по мнению эксперта, занятие квадробикой не представляет совершенно никакой опасности для психики детей до 7 лет, а также является нормой для детей до 12 лет.

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– Если мы говорим про детей до 7 лет – пусть занимаются, пожалуйста, не вопрос. В этом возрасте основной вид деятельности – сюжетно-ролевая игра, поэтому там все нормально. Если с 7 до 12, то думаем о том, что ребёнок может что-то компенсировать, но это ещё более-менее норма. А, вот, заниматься подобными делами после 12 лет – это уже не ОК. Поэтому главный момент с квадробингом – обратить внимание, если ребёнок занимается этим после 12 лет. Тогда надо идти к детскому психологу и разбираться, почему он продолжает проигрывать такие моменты, что же он пытается компенсировать, – рассказала Дарья Дугенцова журналисту «Общественной службы новостей».



Родителям, обнаружившим, что их ребенок-подросток увлекается квадробикой, следует поинтересоваться – что его привлекает в этой деятельности, что ему в ней нравится, указала психолог. При этом взрослым ни в коем случае нельзя плохо высказываться об увлечении ребенка – это только усилит его интерес к данному занятию.

– И при выяснении обстоятельств вы узнаете, что, оказывается, у него там есть друзья. И вы понимаете, что дело-то не в квадробинге, а в том, что ребёнок просто нацелен на то, чтобы войти в какую-нибудь группу, социализироваться там, а вне квадробинга у него товарищей нет, либо ребята-квадроберы очень хорошие и ему там нравится, — продолжает специалист. – Это значит, что мы должны предоставить ребёнку какие-то группы вне квадробинга, чтобы он походил на гимнастику, в лагерь съездил, ещё что-нибудь, чтобы он нашёл группы вне того вида деятельности, который вам не нравится. Поэтому нужно выявить проблему и предложить альтернативу, не навязывая её, а предлагая, обсуждая, уговаривая ребёнка попробовать что-то новое вместе с тем действием, которое он уже выбрал, – добавила психолог.



Квадробинг или квадробика – это передвижение на четырех конечностях, имитирующее поведение животных. Как правило, дети-квадроберы, бегая на четвереньках, надевают маски и костюмы различных животных, а также могут изображать их повадки и издавать характерные звуки.