Психолог объяснила, какую опасность для детей несет игра Hamster Kombat

Недавно вышедшая игра на смартфонах Hamster Kombat стала необычайно популярна среди детей и подростков. Желание пассивно зарабатывать и следить за денежной прибылью побудило у представителей молодого поколения интерес к этому занятию.

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Игра не осталась незамеченной и для экспертов по изучению детской психологии. Психолог Елена Прошак подробно рассказала коллегам из «Север-Пресс», в чем таится опасность нового занятия для подростков.

Желание заниматься кибериграми отнимает у ребенка много времени и сил, а его психика в таком возрасте наиболее уязвима, считает врач. Кроме того, вовлеченность в виртуальную реальность не может заменить ребенку приобретение необходимых для жизни профессиональных навыков, и это необходимо дать ему понять, как только опасное увлечение стало занимать большую часть времени.

Психолог напоминает, что денежные ставки - вещь довольно серьезная, и ребенок может не справиться с психоэмоциональной нагрузкой. Ожидания рискуют перерасти в неприятную реальность, что, вероятно, вызовет сильнейший стресс в растущем организме. В некоторых случаях это заканчивалось лечением и даже гибелью.

Ранее мы писали о попавшем в психиатрическую больницу подростка из Тюмени из-за вышеупомянутой игры.