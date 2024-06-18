Молодых матерей могуть запретить отчислять из вузов

В Госдуме предложили ввести бронь для молодых мам, сообщает ИА DEITA.RU.

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Зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова намерена ввести запрет на отчисление для молодых мам. Соответствующие рекомендации она намерена направить в руководство учебных заведений. Ее слова приводят РИА Новости.

Для мам будет разработан индивидуальный план обучения, отсрочка оплаты и прочие льготы. Эти меры будут действовать вплоть до наступления взрастающих трех лет у ребенка. План обучения также будет разработан в соотвествии с временем, необходимым родителю для воспитания ребенка.

Отметим, что в мае инициативная группа депутатов внесла на обсуждение в ГД законопроект о выплате женщинам единовременного пособия в 200 тысяч рублей за рождение каждого ребенка до 25 лет.

Авторы законопроекта добавляют, что за последние 10 лет в России снизилась рождаемость. Все это может привести к демографической катастрофе. Многодетность и семейные ценности в Росси являются частью национальных проектов на десятилетия - правительство стремится увеличить поддержу семей государством.

Ранее депутат Госдумы Анна Кузнецова предложила россиянкам сразу после школы рожать детей, а не идти получать высшее образование. По ее мнению, это и есть «образ будущего» новой России.