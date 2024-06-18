Дети и их родители стали чаще звонить психологам

По словам представителей городского психологического центра, число таких обращений выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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Специалисты рекомендуют не игнорировать тревожные переживания учащихся, а напротив, признавать их и работать над решением проблемы. Педагог-психолог Юлия Михеева отметила, что беспокойство «отнимает силы и энергию» у школьников. Она советует использовать техники саморегуляции, например, принимать теплую ванну, совершать прогулки на свежем воздухе, заниматься йогой или дыхательными упражнениями, слушать успокаивающую музыку, а также фиксировать свои мысли на бумаге.

При сохранении тревожного состояния Михеева рекомендует обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. По мнению экспертов, избегание и игнорирование страхов – неэффективный подход, а оказание своевременной поддержки играет важную роль в преодолении стрессовой ситуации.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске 40 выпускников одной школы набрали 100 баллов на ЕГЭ. Редакция также писала о том, что в Новосибирске школьника удалили с экзамена по литературе из-за шпаргалки. Читайте также: в Новосибирской области среди дач нашли нелегальный детский лагерь.