Психолог объяснила, как отучить ребенка от квадробинга

Увлечение детей квадробикой и переодевание в животных не представляет для психического здоровья детей опасности – родителям можно не волноваться. Однако если животных копирует и бегает на четвереньках подросток старше 12 лет, то это уже повод обратиться за помощью к специалисту, рассказала детский психолог Дарья Дугенцова Общественной Службе Новостей.

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Напомним, квадробика или квадробинг — это новое увлечение детей, которое предполагает повторение движений зверей.

«Если мы говорим про детей до 7 лет – пусть занимаются [квадробингом], пожалуйста, не вопрос. В этом возрасте основной вид деятельности – сюжетно-ролевая игра, поэтому там все нормально», — подчеркнула специалист.



В возрасте от 7 до 12 лет подобное поведение считается нормой. А вот если на это идут подростки, то нужно вместе с детским психологом выяснить, что именно он таким образом пытается компенсировать, отметила Дугенцова. Родителям она посоветовала поговорить с ребенком и узнать, что именно его так привлекает в этом, не ругая и не критикуя его. Возможно, что занятия ребенка связаны с его желанием войти в какую-то социальную группу или не потерять друзей, пояснила она.

«Это значит, что мы должны предоставить ребёнку какие-то группы вне квадробинга – чтобы он походил на гимнастику, в лагерь съездил, ещё что-нибудь, чтобы он нашёл группы вне того вида деятельности, который вам не нравится», — объяснила Дугенцова.



Напомним, также она отмечала, что увлечение ребенка переодеванием в животных может признаком того, что в свое время ребенок не доиграл в куклы или пытается привлечь к себе внимание.