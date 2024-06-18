Дети из Запорожской области отдохнут в лагерях в регионах РФ

В детских лагерях в регионах РФ отдохнут 8 тыс. детей из Запорожской области
Около 8 тыс. детей из Запорожской области получили путевки в детские лагеря и санатории, расположенные в других регионах России. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель председателя правительства Запорожской области по социальному развитию Алексей Лысов.
"Оздоровительная компания в 2024 году уже активно началась. Шефы нашего региона в этом году оздоровят 4 505 детей, представители благотворительных организаций предоставляют оздоровительные путевки в количестве 3 345 детей", - рассказал зампред правительства области.
Дети будут отдыхать в Крыму, в том числе в "Артеке", Севастополе, Краснодарском крае и Чувашии.
Кроме того, часть детей сможет отдохнуть в запорожском филиале "Артека" - лагере "Красная гвоздика", находящемся в Бердянске.