Школьница осталась без золотой медали из-за телефона на ЕГЭ

Выпускница школы Советского района Нижнего Новгорода лишилась золотой медали из-за мобильного телефона на ЕГЭ. Об этом пишет ИА «Время Н» со ссылкой на образовательное учреждение.

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Одиннадцатиклассница сдавала экзамен по обществознанию. С собой она принесла телефон, который неожиданно зазвонил в аудитории. Школьницу удалили с ЕГЭ без права пересдачи в этом году. При этом неизвестно, как именно ей удалось пронести устройство в кабинет.

Лишилась девочка и золотой медали за отличную успеваемость.