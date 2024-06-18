Психолог объяснила, почему детям свойственно «магическое мышление»

Его расцвет приходится на возраст от трёх до шести лет.

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В эфире радиостанции «Говорит Москва» Елена Соловьёва рассказала, что оно развивает ассоциативные связи и «угасает» к пубертатному периоду.

«Магическое мышление — это один из видов нашего мышления, которое присуще нашим предкам. Это обывательское название, чтобы всем было понятно. В психологии мы это называем — первобытное мышление. Это понятие Фрейда. Или дологическое мышлением, то есть мышление, которое до логики. У предков наших оно было в почёте, только этим мышлением они оперировали. Это мышление ярко развито у детей. Соответственно, самый яркий пик развития магического мышления — с трёх до шести лет, и оно должно быть по возрасту, потому что оно помогает творчеству, оно помогает развивать ассоциативные связи, образное мышление. Поэтому ребёнок должен активно фантазировать и вообще жить в своей выдуманной сказке. Придавать животным человеческие черты, игрушкам человеческие черты, а потом к 10-11 годам, то есть к возрасту пред пубертата, это мышление должно угасать, потому что должны по возрасту развиваться другие типы мышления, а именно — критическое мышление и объективное мышление».



Ранее Соловьёва предупредила об опасности «жизни в розовых очках». Она отметила, что люди, склонные к отрицанию реальности, утрачивают способность «управлять жизнью».