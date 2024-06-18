Стоит ли крестить ребенка: что говорят священники РПЦ

По старинной русской традиции, детей крестили на третий день после рождения. Православные батюшки рассказали о возможных последствиях отказа от этого таинства для верующих родителей.

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По словам святых отцов, которые приводит дзен-канал «Православная вера», крещение младенцев является многовековой традицией в России и обязательным таинством для каждого верующего христианина. Однако в наше время нередко на крещение детей записываются и те, кто не слишком вовлечен в церковную жизнь.

Нужно ли крестить детей в раннем возрасте? Для родителей, считающих себя православными, крещение ребенка после рождения является неотъемлемой частью религиозного воспитания, подобно тому, как после детского сада ребенок идет в школу. Обязанность воцерковления чада лежит также и на крестных родителях.

Взрослые иногда отказываются крестить своих младенцев, полагая, что ребенок сам выберет веру, когда вырастет. Однако священники подчеркивают важность духовного воспитания с раннего детства. Они уверяют, что даже если крещеный ребенок в будущем решит поменять религиозные воззрения, это будет его осознанный выбор.

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