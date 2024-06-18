Сколько детей из Подмосковья отдохнули в лагерях с начала лета

Порядка 20 тыс. детей из Московской области отдохнули по путевкам в детские лагеря с начала лета этого года. Об этом сообщила ТАСС первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

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"С начала лета в детских лагерях отдохнули порядка 20 тыс. детей, но в некоторых наших лагерях смена еще не завершилась, но мы уже можем подвести предварительные итоги первой смены. Так, например, 20 июня вторая смена начнется в лагерях на Черноморском побережье, а в "Литвиново" вторая смена стартовала 15 июня", - сказала она.



Как уточнили в Министерстве социального развития Подмосковья, на летних каникулах в регионе работает более 100 детских оздоровительных лагерей, в которых подготовлены разнообразные программы. Дети из семей с низким доходом, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями, а также дети участников специальной военной операции (СВО) получают бесплатные путевки в оздоровительные учреждения. В частности, бесплатные путевки на море в июне получили более 2 тыс. детей, а свыше 1 тыс. детей участников СВО обеспечены путевками в лагерь "Литвиново".