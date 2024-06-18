Гинеколог рассказала, какие причины толкают женщин на аборт

Женщины часто идут на аборт из-за отсутствия поддержки в семье, поэтому перед принятием такого решения им необходима психологическая помощь, заявила в беседе с НСН гинеколог-репродуктолог Мария Милютина. Она добавила, что пациентки, которые решаются на такую операцию, часто не уверены в своем желании.

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Как минимум 50% женщин, пришедших на аборт, не уверены в своем решении. Чаще всего женщина приходит на аборт из-за отсутствия поддержки семьи. Например, мужчина сказал, что ребенок не нужен, — заявила Милютина.



Она также обратила внимание, что инициатива Минздрава РФ о проведении психологической консультации перед абортом будет применяться только при хирургическом прерывании беременности. Она добавила, что пациентки в такой ситуации нуждаются в социальной помощи.

Минздрав России ранее утвердил новые клинические рекомендации по проведению медицинского аборта. В рамках новых правил врачам предлагают делать УЗИ, на котором женщины увидят плод и услышат его сердцебиение.

Жительница американского штата Теннесси прежде стала бесплодной из-за того, что врачи отказали ей в аборте, несмотря на диагноз, при котором у ребенка отсутствуют кости черепа. После ряда осложнений женщина лишилась яичника и фаллопиевой трубы.