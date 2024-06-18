Педиатр рассказал, как проследить за здоровьем ребенка

Врач-педиатр участковый Городской детской клинической больницы Ирина Ведина заявила, что личный пример родителей играет важнейшую роль в поддержании здоровья ребенка. Если хотите, чтобы ребенок употреблял здоровую пищу, занимался спортом, читал книги и проводил время на свежем воздухе, то будьте готовы сами вести такой образ жизни.

© runews24.ru

Врач также напоминает, что необходимо регулярно делать ребенку прививки, чтобы успешно бороться с такими болезнями, как грипп, корь, краснуха, гепатит В, а также различные бактерии и инфекции. Вакцинация помогает стимулировать выработку антител против этих опасных болезней.

Кроме того, рекомендуется заниматься профилактикой неинфекционных заболеваний. К ним относятся болезни кровеносной и опорно-двигательной систем, болезни глаз и другие подобные болезни, включая онкологию. В случае же болезни нужно не паниковать, а обращаться к врачу.

Врачи рассказали, какие части курицы полезны для здоровья.

Гастроэнтеролог посоветовала пить по одной чашке кофе каждый день.