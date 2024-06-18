Стоматолог предупредил об опасности «лечения зубов во сне» у детей

Практика, в рамках которой детям лечат зубы под действием наркоза, должна проходить в особенных случаях, заявил в беседе с aif.ru декан стоматологического факультета КрасГМУ и врач-стоматолог Тарас Фурцев. Он также добавил, что клиники, которые предлагают всем родителям маленьких пациентов лечение под седацией, ведут себя как минимум непрофессионально.

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"Понятно, что у частных клиник есть коммерческий интерес. Но врачи должны вести себя честно. <...> При этом врачи не просто должны давать рекомендации, но и брать пациентов на диспансерный учет", — уточнил Фурцев.



Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии КрасГМУ и профессор Алексей Грицан также напомнил, что препараты, вводящие человека в состояние медикаментозного сна, имеют побочные эффекты, которые влияют на всех по-разному. Он подчеркнул, что предсказать, как подействует на человека наркоз, очень сложно.

Челюстно-лицевой хирург и имплантолог Вероника Мелехова ранее предупредила, что не пролеченные вовремя зубы могут привести к различным осложнениям и даже к летальному исходу. Она обратила внимание, что опасным для человека может стать даже кариес.