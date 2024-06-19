Как предлагается провести лето школьникам из семей льготников

Позади первая половина июня. В московских дворах заметно поубавилось детей. Кто-то уехал с родителями на дачу, кто-то на море, в лагерь или санаторий. Среди отправившихся отдыхать немало ребят и из семей льготных категорий. Как они этим летом проведут каникулы?

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Кому положена льгота

По московским законам право на помощь в организации отдыха и оздоровления детей имеют малообеспеченные семьи, сироты и оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. Такое же право есть у тех, у кого один из родителей ветеран боевых действий или сами дети пострадали в результате вооруженных конфликтов.

В этом году поддержкой от городских властей смогут воспользоваться 72 тыс. таких детей. Все они получат денежный сертификат, только в зависимости от категории льготы - с разным номиналом. Как воспользоваться им - решает сама семья или опекуны. В частности, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья и из малообеспеченных семей получат сертификат в расчете по 40 тыс. рублей на ребенка и его сопровождающего. У детей-сирот и тех, кто находится под опекой, свой номинал сертификата: он равен трем прожиточным минимумам в Москве, что в этом году составляет 67,9 тыс. рублей.

Что важно: все дети, не важно, есть у них папа и мама или они воспитываются в учреждении соцзащиты, отдыхают в обычных детских оздоровительных лагерях, в отрядах, где их никто не делит на льготников и нельготников.

Любимые места отдыха

Как рассказали в пресс-службе "Мосгортура" - организации, которой поручено заниматься отдыхом детей из нуждающихся в поддержке семей, самым популярным направлением у этих ребят остаются черноморские курорты Кавказа и Крыма. На втором месте - Подмосковье, а на третьем - Калининградская область (Балтийское море). Выбор даже на этих направлениях сейчас большой, 20 тыс. предложений.

Каждый лагерь, чтобы повысить свою привлекательность, пытается чем-то выделиться. Казалось бы, море рядом, что еще нужно? Но в той же Анапе в этом году популярное место - "Первый киберспортивный лагерь". В нем за смену обучат ребят основам киберспорта. Территория же лагеря засажена субтропическими растениями, выделяющими ароматические смолы, которые, как говорят, способствуют общему оздоровлению.

В Домодедово за языком

Те родители и опекуны, которые не решаются надолго расстаться с ребенком и предпочитают его часто навещать, а если отдых не понравится, то и забрать, предпочитают Подмосковье. Здесь среди интересных вариантов - Enjoy Camp, или языковая смена на базе санатория "Елочки", подведомственного Минфину России. Приехавшим сюда на отдых помогают в игровой форме освоить язык вожатые - носители языка. А еще часто проводятся квесты, мастер-классы, есть бассейн.

Путешествие для семьи

"У меня двое детей-инвалидов, в этом году я впервые воспользовалась сертификатами, - рассказывает москвичка Ольга Бочарова. - Благодаря такой поддержке мы смогли отдохнуть всей семьей в Геленджике. Отдых был пляжный в одном из популярных отелей. Как в сказке побывали".



Особенный отдых

Продуман отдых и для детей-сирот с тяжелыми нарушениями здоровья - в лагере "Радуга" в Кубинке Одинцовского района со специальными программами. Там особое питание, потому на спинке каждого стула в столовой есть наклейка-напоминалка о том, что можно есть конкретному ребенку. Воспитатели стараются всех ребят вовлечь в подвижные игры, даже тех, кто передвигается на инвалидных колясках.

Отдельный лагерь есть для детей-сирот до семи лет из семейных центров. Учитывая их малый возраст, его оборудовали в Подмосковье, в деревне Власьево в Луховицах. В лагере есть новый веревочный парк, детские площадки, бассейн-фонтан, аниматоры.

Интересный эколагерь работает и для ребят-подростков с поведенческими отклонениями в Калужской области. Ребята там живут в деревянных домиках, в их распоряжении тоже есть веревочный парк, а тематика смен связана со спортом и экологией. Но главная его фишка - свой конный двор. С помощью иппотерапии ребята учатся взаимодействовать сначала с животными, а потом и друг с другом.

"Московские каникулы"

Тем же ребятам-льготникам, которые по разным причинам уехать из Москвы никуда не могут, адресован новый проект Мосгорпарка. Это городские летние лагеря на 10 дней в учреждениях культуры с мастер-классами, экскурсиями. Ребята там встречаются с талантливыми людьми, развивают творческие навыки, а смены завершаются показом мод или снятым видеофильмом.

Полезная ссылка

Для участия в заявочной кампании на получение сертификата нужно подать заявку в "Мосгортур": mosgortur.ru.