Психолог назвал калечащие психику ребенка виды наказаний

Некоторые виды наказаний могут покалечить психику детей, поэтому их следует избегать, рассказала детский психолог Екатерина Пахомова для NEWS.ru. В частности, она посоветовала исключить физическое воздействие и вариант с игнорированием ребенка.

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"Как ни в коем случае нельзя наказывать детей, иначе можно покалечить их психику: физическое наказание, игнорирование ребенка, крик, публичное унижение, запугивание, шантаж, оскорбление, изоляция, запирание в комнате, наказание темнотой", — подчеркнула специалист.



В этот же список Пахомова добавила наказание углом, сном, едой, временем с мамой или с папой, а также лишение того, что уже было обещано. В моменты таких наказаний ребенок испытывает сильный страх, тревогу, весь его мир рушится, потому что близкий, родной человек вдруг становиться злым, сердитым и агрессивным, предупредила психолог.

"Такая ситуация сильно подрывает доверие маленького человечка к родителю и к миру в целом. Наказывая ребенка таким образом, родитель дает понять, что не принимает его таким, какой он есть, что он нужен ему только послушным, успешным, удобным. Ребенок чувствует себя отвергнутым, ненужным, недостойным любви. Так появляются «раненые дети»", — констатировала Пахомова.



Ранее специалист социально-реабилитационного центра Дженнет Гончарова указала, что родителям лучше собирать вещи в летний лагерь вместе с ребенком. По ее словам, перед поездкой на полноценную смену нужно психологически подготовить детей.