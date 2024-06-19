Как сделать гаджеты полезными для детей – советы эксперта Натальи Карпелевой
Когда ребенку можно купить первый смартфон? Какую пользу он способен принести своему маленькому хозяину? Как родителям наладить контроль за использованием гаджетов их детьми? Об этом светскому обозревателю BFM-Новосибирск Ирине Мжельской рассказала в рубрике «Советы эксперта» профориентолог Наталья Карпелева.
Ирина Мжельская: "Мало у кого есть сомнения, способны ли смартфоны и компьютеры принести пользу ребенку. Ответ очевиден – конечно, могут. Однако вслед за этим открывается настоящий ящик Пандоры со множеством дополнительных сложных вопросов".
Когда можно знакомить ребенка с гаджетами? Как это лучше сделать? Какие устройства подходят для детей разных возрастов? Когда стоит покупать детям первый смартфон? В какие аспекты можно и нужно вмешиваться взрослому? Какие подводные камни поджидают детей и их родителей на пути освоения высоких технологий?
Ответить на них согласилась профориентолог и эксперт по мотивации Наталья Карпелева.
Это девятый выпуск «Советов эксперта» с Натальей Карпелевой – тренером программы «Выбор профессии», региональным партнером международной школы выбора профессии «Пункт Б». Ссылки на некоторые предыдущие материалы будут указаны в конце текста.
Наталья Карпелева: "В современном мире технологии играют значительную роль в повседневной жизни людей. И дети здесь не являются исключением. Гаджеты становятся неотъемлемой частью их жизни с раннего возраста".
Однако, несмотря на все преимущества, которые дают технологии, важно помнить о необходимости правильного подхода к использованию гаджетов детьми!
- Во-первых, использование таких устройств может способствовать развитию когнитивных способностей ребенка. Например, образовательные приложения и игры способны помочь в изучении математики, языков и других предметов. Также технологиям под силу стимулировать творческое мышление и воображение, предлагая разнообразные инструменты для создания контента.
- Во-вторых, гаджеты могут служить инструментом для социализации детей. Социальные сети и мессенджеры позволяют поддерживать связь с друзьями и семьей, даже находясь на расстоянии. Это особенно актуально в условиях современного образа жизни, когда многие семьи разделены большими расстояниями.
Количество времени, проводимое с гаджетами
Время, которое можно позволять ребенку проводить с гаджетами, зависит от его возраста. В 3 года специалисты рекомендуют ограничивать его до 10 минут в день, в 5-7 лет – до 20 минут, в 7-11 лет – до 20-30 минут, в 12-14 лет – до 45 минут, а с 15 лет можно увеличивать время до 1-2 часов в день.
Важно помнить, что это лишь общие рекомендации, и каждый ребенок индивидуален. Родителям необходимо следить за поведением и состоянием ребенка в процессе использования гаджетов, а также объяснять ему о важности здорового образа жизни и активного отдыха.
Какие устройства подходят детям разных возрастов
Для детей младшего возраста, например, 3-5 лет, рекомендуется выбирать простые устройства с ограниченным функционалом, такие как детские часы или планшеты с предустановленными образовательными приложениями. Это поможет избежать сложностей с использованием и обеспечит безопасность.
С возрастом, когда ребенок начинает ходить в школу и становится более самостоятельным, можно рассмотреть покупку смартфона. В 6-7 лет ребенок уже способен освоить базовые функции смартфона – звонки, сообщения и навигацию. Это позволит ему поддерживать связь с родителями и чувствовать себя увереннее.
Выбор устройства должен учитывать не только возраст, но и индивидуальные особенности ребенка. Необходимо следить за тем, чтобы использование гаджетов не заменяло живое общение и физическую активность.
Роль взрослых в использовании гаджета ребенком
Для того чтобы использование гаджетов приносило максимальную пользу, важно активное присутствие взрослых в этом процессе. Родители и учителя должны обучать детей правильному использованию технологий, объяснять им основы безопасности в интернете и помогать выбирать качественные образовательные ресурсы.
Также важно ограничивать время, проведенное ребенком перед экраном, и поощрять физическую активность и общение с друзьями и семьей вне виртуального пространства. Это поможет сохранить баланс между использованием технологий и другими аспектами жизни ребенка.
И в школе можно и нужно применять новые технологии. Учитель должен не просто давать формальные знания, а учить учиться. В том числе искать полезную информацию на просторах интернета. Сейчас гораздо легче и эффективнее многому обучиться на практике.
Чем опасен интернет для ребенка
Однако следует помнить, что в интернете ребёнка могут подстерегать следующие опасности.
- Мошенники – они могут попытаться получить от ребенка личную информацию, например, данные банковской карты родителей;
- Вирусы – ребенок может случайно скачать вредоносное ПО, которое способно нанести вред устройству или украсть личные данные;
- Порнография – ребенок может случайно наткнуться на неприемлемый контент;
- Кибербуллинг – ребенок может стать жертвой оскорблений или угроз в интернете;
- Прочий нежелательный контент – ребенок может увидеть контент, который не подходит ему по возрасту.
Способы избежать опасности
Чтобы защитить ребенка от таких неприятностей, необходимо принять следующие контрмеры.
- Установить на компьютере и смартфоне антивирусное ПО и регулярно обновлять его;
- Объяснить ребенку, что нельзя сообщать незнакомцам свои личные данные;
- Ограничить доступ к нежелательному контенту с помощью настроек родительского контроля;
- Научить ребенка правильно реагировать на кибербуллинг и сообщать о нем взрослым;
- Регулярно обсуждать с ребенком, чем он занимается в интернете, и обращать внимание на его поведение.
Важно помнить, что защита ребенка от опасностей в интернете – это непрерывный процесс, который требует постоянного внимания и усилий со стороны родителей.
Грамотно подходя к задаче, взрослым под силу сделать использование гаджетов полезным для детей. Родителям и учителям нужно активно участвовать в этом процессе, обучая и направляя младшее поколение. Это позволит извлечь максимум пользы из технологий и минимизировать возможные негативные последствия.