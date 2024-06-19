Как сделать гаджеты полезными для детей – советы эксперта

Когда ребенку можно купить первый смартфон? Какую пользу он способен принести своему маленькому хозяину? Как родителям наладить контроль за использованием гаджетов их детьми? Об этом светскому обозревателю BFM-Новосибирск Ирине Мжельской рассказала в рубрике «Советы эксперта» профориентолог Наталья Карпелева.

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Ирина Мжельская: "Мало у кого есть сомнения, способны ли смартфоны и компьютеры принести пользу ребенку. Ответ очевиден – конечно, могут. Однако вслед за этим открывается настоящий ящик Пандоры со множеством дополнительных сложных вопросов".



Когда можно знакомить ребенка с гаджетами? Как это лучше сделать? Какие устройства подходят для детей разных возрастов? Когда стоит покупать детям первый смартфон? В какие аспекты можно и нужно вмешиваться взрослому? Какие подводные камни поджидают детей и их родителей на пути освоения высоких технологий?

Ответить на них согласилась профориентолог и эксперт по мотивации Наталья Карпелева.

Это девятый выпуск «Советов эксперта» с Натальей Карпелевой – тренером программы «Выбор профессии», региональным партнером международной школы выбора профессии «Пункт Б». Ссылки на некоторые предыдущие материалы будут указаны в конце текста.

Наталья Карпелева: "В современном мире технологии играют значительную роль в повседневной жизни людей. И дети здесь не являются исключением. Гаджеты становятся неотъемлемой частью их жизни с раннего возраста".



Однако, несмотря на все преимущества, которые дают технологии, важно помнить о необходимости правильного подхода к использованию гаджетов детьми!

Во-первых, использование таких устройств может способствовать развитию когнитивных способностей ребенка. Например, образовательные приложения и игры способны помочь в изучении математики, языков и других предметов. Также технологиям под силу стимулировать творческое мышление и воображение, предлагая разнообразные инструменты для создания контента.

использование таких устройств может способствовать развитию когнитивных способностей ребенка. Например, образовательные приложения и игры способны помочь в изучении математики, языков и других предметов. Также технологиям под силу стимулировать творческое мышление и воображение, предлагая разнообразные инструменты для создания контента. Во-вторых, гаджеты могут служить инструментом для социализации детей. Социальные сети и мессенджеры позволяют поддерживать связь с друзьями и семьей, даже находясь на расстоянии. Это особенно актуально в условиях современного образа жизни, когда многие семьи разделены большими расстояниями.

Количество времени, проводимое с гаджетами

Время, которое можно позволять ребенку проводить с гаджетами, зависит от его возраста. В 3 года специалисты рекомендуют ограничивать его до 10 минут в день, в 5-7 лет – до 20 минут, в 7-11 лет – до 20-30 минут, в 12-14 лет – до 45 минут, а с 15 лет можно увеличивать время до 1-2 часов в день.

Важно помнить, что это лишь общие рекомендации, и каждый ребенок индивидуален. Родителям необходимо следить за поведением и состоянием ребенка в процессе использования гаджетов, а также объяснять ему о важности здорового образа жизни и активного отдыха.

Какие устройства подходят детям разных возрастов

Для детей младшего возраста, например, 3-5 лет, рекомендуется выбирать простые устройства с ограниченным функционалом, такие как детские часы или планшеты с предустановленными образовательными приложениями. Это поможет избежать сложностей с использованием и обеспечит безопасность.

С возрастом, когда ребенок начинает ходить в школу и становится более самостоятельным, можно рассмотреть покупку смартфона. В 6-7 лет ребенок уже способен освоить базовые функции смартфона – звонки, сообщения и навигацию. Это позволит ему поддерживать связь с родителями и чувствовать себя увереннее.

Выбор устройства должен учитывать не только возраст, но и индивидуальные особенности ребенка. Необходимо следить за тем, чтобы использование гаджетов не заменяло живое общение и физическую активность.

Роль взрослых в использовании гаджета ребенком

Для того чтобы использование гаджетов приносило максимальную пользу, важно активное присутствие взрослых в этом процессе. Родители и учителя должны обучать детей правильному использованию технологий, объяснять им основы безопасности в интернете и помогать выбирать качественные образовательные ресурсы.

Также важно ограничивать время, проведенное ребенком перед экраном, и поощрять физическую активность и общение с друзьями и семьей вне виртуального пространства. Это поможет сохранить баланс между использованием технологий и другими аспектами жизни ребенка.

И в школе можно и нужно применять новые технологии. Учитель должен не просто давать формальные знания, а учить учиться. В том числе искать полезную информацию на просторах интернета. Сейчас гораздо легче и эффективнее многому обучиться на практике.

Чем опасен интернет для ребенка

Однако следует помнить, что в интернете ребёнка могут подстерегать следующие опасности.

Мошенники – они могут попытаться получить от ребенка личную информацию, например, данные банковской карты родителей;

Вирусы – ребенок может случайно скачать вредоносное ПО, которое способно нанести вред устройству или украсть личные данные;

Порнография – ребенок может случайно наткнуться на неприемлемый контент;

Кибербуллинг – ребенок может стать жертвой оскорблений или угроз в интернете;

Прочий нежелательный контент – ребенок может увидеть контент, который не подходит ему по возрасту.

Способы избежать опасности

Чтобы защитить ребенка от таких неприятностей, необходимо принять следующие контрмеры.

Установить на компьютере и смартфоне антивирусное ПО и регулярно обновлять его;

Объяснить ребенку, что нельзя сообщать незнакомцам свои личные данные;

Ограничить доступ к нежелательному контенту с помощью настроек родительского контроля;

Научить ребенка правильно реагировать на кибербуллинг и сообщать о нем взрослым;

Регулярно обсуждать с ребенком, чем он занимается в интернете, и обращать внимание на его поведение.

Важно помнить, что защита ребенка от опасностей в интернете – это непрерывный процесс, который требует постоянного внимания и усилий со стороны родителей.

Грамотно подходя к задаче, взрослым под силу сделать использование гаджетов полезным для детей. Родителям и учителям нужно активно участвовать в этом процессе, обучая и направляя младшее поколение. Это позволит извлечь максимум пользы из технологий и минимизировать возможные негативные последствия.