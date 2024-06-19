Кинолог рассказал, стоит ли покупать ребенку собаку

Многие дети мечтают о собаке и просят родителей воплотить эту мечту. Но при принятии решения родители должны осознавать, что ответственность за животное и за отношения между ним и ребенком ложится на их плечи. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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По его словам, часто у детей желание завести собаку связано больше с игровым аспектом, чем с пониманием полной ответственности и заботы. Голубев отметил, что покупка собаки в качестве сюрприза на праздник может быть недальновидным решением, так как дети часто не готовы к полной ответственности. Важно подготовить ребенка к появлению нового члена семьи, чтобы избежать проблем.

Также в интервью РИАМО он подчеркнул, что формирование ответственного отношения к животным должно начинаться с раннего возраста и быть задачей родителей. Покупая собаку для детей, важно учитывать их потребности и характер, чтобы избежать конфликтов и проблем.

Прежде чем принять решение о покупке собаки для ребенка, необходимо тщательно продумать выбор породы и подготовиться к появлению нового члена семьи. Родители должны быть готовы объяснить детям, как правильно ухаживать за животным.

Также кинолог Владимир Голубев Кинолог рассказал, как наладить контакт питомца с ребенком.