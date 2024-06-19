Гинеколог прокомментировал шесть мифов о том, как быстрее забеременеть

Все прекрасно понимают, что, собственно, нужно для наступления беременности. Прилежно заниматься сексом и верить в удачу. Но иногда этого не достаточно и тогда в ход идет огромное множество способов: от забавных до откровенно ужасных, лишь бы помочь сперматозоиду и яйцеклетке встретиться и совершить таинство зачатия. Обсуждаем главные мифы со специалистом.

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Волшебная менструальная чаша

Вставляя менструальную чашу сразу после секса, вы можете быстрее забеременеть, потому что она удерживает сперматозоиды вблизи шейки матки гораздо дольше, чем если вы пойдете в душ и так далее. Этот метод основан на том же принципе, что и лежание с поднятыми ногами после полового акта, но с современным уклоном.

Гинеколог Ольга Баранова считает, что этот вполне метод может стать работающим способом помочь парам в решении проблемы бесплодия.

«Я верю, что использование менструальной чаши может увеличить шансы пары на беременность. Вставляя чашу после секса, вы можете позволить большему количеству сперматозоидов оставаться рядом с шейкой матки в течение более длительного периода времени, чем просто занимаясь сексом. Я считаю, что это эффективно и безопасно, при условии, что пары будут тщательно вынимать менструальную чашу в течение 12 часов, как указано на упаковке».



Прием детского аспирина

В народе считается, что ежедневный прием детского аспирина может увеличить ваши шансы забеременеть, создавая более благоприятные условия для развивающегося эмбриона. Но прежде чем бежать в аптеку, важно взвесить риски, поскольку исследования, кстати, также утверждают, что аспирин может увеличить риск выкидыша.

Ольга не является сторонником широкого использования аспирина при попытках зачать ребенка.

«Я считаю, что аспирин может быть полезен женщинам с бесплодием в анамнезе, особенно если это необъяснимое бесплодие, вероятным источником которого является воспаление. Кроме того, аспирин слегка разжижает кровь, что усиливает кровообращение в теле вообще и в матке с придатками в частности, что может повышать шансы на беременность. Но я бы не стала рекомендовать его всем женщинам, пытающимся зачать ребенка».



В общем, поговорите со своим врачом. Разные лекарства действуют по-разному, исходя из ваших индивидуальных потребностей, поэтому важно всегда обсуждать с врачом, прежде чем принимать что-либо.

Ананас + овуляция = беременность

Предполагается, что употребление сердцевины ананаса сразу после овуляции может помочь вам забеременеть.

«Есть мнение, что фермент, содержащийся в ананасовом соке или в сердцевине, называемый бромелайном, может помочь справиться с воспалением, — говорит Ольга, — Хотя это вряд ли поможет забеременеть, я считаю, что витамин С в ананасе, который помогает поддерживать иммунную систему, является полезным для любой женщины, пытающейся забеременеть».



Вывод: здоровое питание с большим количеством свежих фруктов и овощей может оказать значительное положительное влияние на общее состояние здоровья. А это всегда отличный способ начать беременность. Но не стоит надеяться, что сердцевина ананаса станет волшебной таблеткой для зачатия ребенка.

Употребление (в безопасных количествах) сиропа от кашля

Некоторые сиропы от кашля содержат гвайфенезин, отхаркивающее средство, которое может разжижать цервикальную слизь так же, как разжижает слизь в носу. Это может облегчить сперматозоидам путь к яйцеклетке во время овуляции.

Исследований не эту тему, оказывается, просто нет, поэтому утверждать что-либо довольно сложно.

«Хотя препарат действительно и действовать именно таким образом, это не обязательно означает повышение рождаемости, поскольку существует множество других факторов, которые играют важную роль при попытке забеременеть», — объясняет Ольга.



Стало быть, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем пробовать такой препарат, чтобы убедиться, что вы используете безопасную дозировку и что у вас нет других проблем, препятствующих наступлению беременности. Если врач разрешит, то нет никаких причин, по которым вы не можете попробовать этот метод.

Всемогущая акупунктура

Считается, что акупунктура может помочь в решении проблемы бесплодия.

«Я не уверена в использовании акупунктуры для лечения бесплодия. В принципе, если иглоукалывание проводится квалифицированным специалистом, я не считаю, что от него есть какой-то вред, так что оно может увеличить ваши шансы забеременеть, поскольку традиционные методы китайской медицины направлены на общее оздоровление и восстановление», — говорит Ольга.



Введение яичных белков сами знаете куда

Два пункта назад разжижали цервикальную слизь, но иногда ее нужно загущать. Идеальная похожа по структуре на яичный белок, поэтому для повышения фертильности во влагалище некоторые его и вводят.

По словам гинеколога:

«Я думаю, что единственный случай, когда это может быть полезно, — это если кто-то проходит курс лечения от бесплодия с помощью препаратов, который сгущает цервикальную слизь. Но не умнее ли использовать именно медицинские препараты, это все же гигиеничнее и проще».



В общем, хотя в варианте с белком есть определенный смысл, обычная смазка, вероятно, справится с этой задачей не хуже, и не стоит пытаться делать это без контроля врача в любом случае.