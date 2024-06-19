Родителям обеспечат равенство прав при получении справок на ребенка

В России хотят уравнять в правах родителей, заказавших бумажную справку или выписку в отношении несовершеннолетнего ребенка. Соответствующий законопроект принят в третьем чтении 19 июня на пленарном заседании Госдумы.

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Согласно инициативе, получить результаты предоставления государственной или муниципальной услуги в отношении несовершеннолетнего можно будет иным законным представителем, не являющимся заявителем.

По словам председателя Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексея Диденко, законопроект прошел правовую и лингвистическую экспертизы, замечаний не имеется.

Заявитель в момент подачи заявления о предоставлении указанной услуги указывает ФИО, сведения о документе, удостоверяющем личность другого законного представителя несовершеннолетнего, уполномоченного на получение результатов предоставления соответствующей услуги в отношении несовершеннолетнего.

Предусматривается, что если заявитель выразит желание получить такие результаты лично, то они не могут быть предоставлены другому законному представителю несовершеннолетнего.