Как настроиться на поступление в вуз и избежать неудач

Сегодня, 20 июня, начинается подача документов поступающих в вузы. Этот период может быть очень непростым для вчерашних школьников. Психолог Лариса Выжва пояснила «ФедералПресс», как лучше подготовится и избавиться от стресса, вызванного приемной кампанией.

По словам специалиста, девушки и юноши должны ответить на такие вопросы: «Почему именно этот вуз?», «Это мое решение или желание родителей?» и так далее. Поняв, чем именно обосновано желание поступить в тот или иной вуз, на то или иное направление, можно четко осознать вес и значимость принятого решения. Соответственно, если решение основано на собственных пожеланиях, то неудачи не остановят человека от достижения цели, уверена специалист.

Также нельзя забывать о соблюдении режима труда и отдыха. Нужно высыпаться и правильно распределять нагрузки. Также стоит придерживаться правильного питания. Не нужно истощать себя и стоит заняться повышением стрессоустойчивости.

«Существует масса методик, любая из них годится. Но заниматься нужно регулярно и в течение длительного времени», – подчеркивает психолог.



В том случае, если вас все же не окажется в списке поступивших, не стоит сдаваться и разочаровываться в себе.

«От разочарований, отказов, каких-то неудач в жизни никто не застрахован. И это будет происходить с каждым человеком. Я не знаю ни одного человека, который бы не получил в своей жизни хотя бы один значимый для него отказ», – рассказывает эксперт.

Значимость отказа и его воздействия разнится в зависимости от того, насколько желанно то, что человек хочет получить. Чем выше ценность желаемого, тем тяжелее он будет переживать отказ, объясняет Лариса Выжва.



Чтобы легче переносить подобные ситуации, нужно правильно «ранжировать жизненные ценности». Для выпускников это достаточно сложно, ведь они оканчивают школу в 16–17 лет, когда позиция миропонимания еще не до конца устоялась. Из-за этого и могут возникнуть разные ошибки.

Ранее мы сообщили о сроках подачи документов в вузы. О том, какие документы нужны поступающим, читайте в материале.