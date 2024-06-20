«Истощение нервной системы»: почему нормально уставать от своих детей

Сейчас все чаще говорят о материнском выгорании. Но уставать от своих детей и материнских забот в нашем обществе кажется чем-то постыдным, неправильным и даже противоестественным. «Вечерняя Москва» узнала у клинического психолога Маргариты Алексеевой о причинах материнской усталости, мифах и способах, как оставаться в ресурсе.

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Чувство вины

По ее словам, от высказываний, что вся усталость должна компенсироваться любовью к ребенку, возникает огромное чувство вины и стыда у женщин. И если так настроена вся родня, то у женщины может развиться клиническая депрессия с довольно печальными последствиями.

"Подобные высказывания — это попытка упростить сложную человеческую психику. Как будто в один момент времени человек может и должен испытывать только одно какое-то понятное однозначное состояние. Но наша психика очень сложная, многогранная. Не зря ее миллиарды лет формировала и совершенствовала эволюция", — сказала она.



Для человека в норме испытывать как минимум два разнонаправленных состояния: злость и радость или радость и усталость. Человеческая психика способна вмещать в себя множество эмоций. И лучше научиться все их замечать и уделять внимание своему состоянию, чем считать себя какой-то неправильной, отметила эксперт.

"Важно запомнить, что усталость должна и может компенсироваться только отдыхом", — сказала она.



Причины материнской усталости

Специалист подчеркнула, что для усталости не нужны какие-то глобальные причины. Человек устает просто потому, что он живой.

"У каждой функциональной системы в живом организме есть какой-то ресурс активной производительности. И самый маленький ресурс — у нервной системы. Например, активного внимания у человека всего до четырех часов в сутки", — сообщила Алексеева.



По ее мнению, одна из главных причин материнской усталости — это истощение нервной системы.

"Нервная ткань в организме человека истощается быстрее всего. Ресурс нервной системы у мамы уходит на то, что ей практически круглосуточно нужно смотреть, слушать, реагировать на ребенка. А также выматывает бесконечный физический контакт. От него можно не просто устать, а буквально потерять себя", — пояснила спикер.



Помимо этого, у многих мам продолжительное время отсутствует полноценный сон, напомнила психолог.

"Есть такие дети, которые с младенчества спят много, не просыпаются и не требуют заботы, внимания и кормления несколько раз за ночь. Но таких детей меньшинство. Даже если женщина добирает время сна днем, он уже не считается полноценным для восстановления. Спать нужно ночью минимум семь часов. А если детей двое или трое, то абсолютно справедливо можно говорить о многолетнем недосыпе", — заявила Алексеева.



Есть еще одно ошибочное мнение, что сна достаточно для отдыха. Но отдых — это такое времяпровождение, когда человек не спит и при этом не занят никакими делами, отметила эксперт.

"Не работает, не убирает и даже не скролит ленту новостей или социальных сетей. Буквально отдых — это ничегонеделание. Например, медленная прогулка в месте, где очень мало людей, без наушников, а главное — без детей. Потому что на детей включается активное внимание: смотреть, иногда с тревогой, отвечать на вопросы, качать на качелях и многое другое", — рассказала собеседница «ВМ».



Как помочь маме справиться с тотальной усталостью?

Специалист посоветовала не лезть к уставшей маме с глупыми советами, если вы не умеете поддерживать и сопереживать.

"Не нужно задавать раздражающих вопросов, например, «от чего ты устала». А также — не давать еще более раздражающих советов, что женщине просто нужно отдохнуть. Если вы не знаете или не умеете поддерживать человека в таком состоянии, лучше просто промолчать", — считает Алексеева.



Психолог объяснила, что нужно помогать, а не ждать, когда мама вас попросит уже буквально из последних сил.

"Причем помощь лучше всего с ребенком. Не надо убираться дома. Если вы родственник, то сводите ребенка или детей на прогулку. Если вы друг — оплатите няню и сводите на прогулку подругу", — сказала она.



Женщине очень важно сохранить свою личность и индивидуальность. Многие женщины буквально теряют себя в статусе матери. И это действительная причина и материнского выгорания, и депрессии. Помогите женщине сохранять социальные контакты. Общение не должно сводиться только к родственникам и подругам по детской площадке. Должно быть как можно больше общения не по теме материнства, подытожила Алексеева.