Что делать, если ребенок провалил экзамены и не поступил в вуз

Экзамены - испытание для любого ребенка. Провалить их может даже тот, кто долго и упорно готовился. Сказываются стресс и давление со стороны родителей и учителей. В этой ситуации легко уйти в апатию и даже депрессию. Психолог сервиса "Профи" Эльнара Мустафина рассказала "РГ", как выпускнику без последствий для ментального здоровья пережить неудачу на ЕГЭ.

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По словам Эльнары Мустафиной, ЕГЭ считают важным событием, поэтому от детей часто ждут высоких результатов и дальнейшего поступления в вуз. В других странах, например, в США выпускники в случае провала спокойно берут перерыв на год и устраиваются на работу.

"Это помогает понять, чем человек действительно хочет заниматься. Скажем, некоторые осознают, что не смогут трудиться в сферах, где надо много общаться с людьми, - говорит Мустафина.

- Другие, выполняя низкооплачиваемую работу, понимают важность образования и более ответственно готовятся к новым экзаменам".



Поэтому психолог в первую очередь рекомендует родителям поддержать ребенка, отложив в сторону собственные ожидания и переживания. Кричать нет никакого смысла, лучше спокойно поговорить и подумать, что делать дальше. Например, если выпускник не добрал баллы в конкретный вуз, не стоит настаивать и предлагать ему поступать в другое учебное заведение, чтобы не терять год.

"Если специальность кардинально отличается от желанной, то можно быстро потерять интерес к учебе, а вместе с ним еще один год, а то и больше, - объяснила Эльнара Мустафина. - Лучше сначала немного отдохнуть, а потом сфокусироваться на подготовке к ЕГЭ и пересдать экзамены в следующем году".



Если у ребенка нет мечты изучать какую-то конкретную профессию, тогда лучше выбрать факультет, где программа была бы интересна хотя бы первые два курса. Понимание того, чем бы хотелось заниматься, иногда приходит намного позже. Поэтому можно попробовать выйти на работу, одновременно с этим освоить курсы переподготовки или заново пройти профориентацию, чтобы понять, как развиваться дальше.

Нередки и случаи, когда выпускник набирает баллы, но их недостаточно для поступления в вуз на бюджетной основе. Тут родителям важно определиться, готовы ли они оплачивать обучение.

"Если финансы позволяют, можно поддержать ребенка, - говорит психолог. - А если денег не хватает, важно это сразу проговорить и узнать, готов ли он хорошо учиться или поступить на заочное отделение, чтобы совмещать работу и учебу".



Психолог также рекомендует проверить ребенка на признаки депрессии - например, попросить его пройти онлайн-тест по шкале психотерапевта Аарона Бека. Бывает так, что у выпускника из-за большой нагрузки перед экзаменами уже развивается депрессия, но в эмоциональном плане это никак не проявляется. Поэтому важно вовремя ее диагностировать и начать с ней бороться.

Следуя этим простым советам, ребенок сможет быстрее отойти от неудачных для него экзаменов и начать подготовку к пересдаче.