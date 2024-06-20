Назван простой способ защитить организм ребенка с первых дней

Грудное вскармливание защитит организм ребенка и обеспечит его гармоничное развитие с первых дней жизни, рассказала РИАМО врач-неонатолог Оксана Мурзина. По ее словам, находящиеся в составе грудного молока компоненты способствуют формированию будущего иммунитета и предотвращают инфекции.

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Грудное молоко содержит интерфероны, интерлейкины, лизоцим, секреторный иммуноглобулин А и другие биологически активные вещества, обеспечивающие защиту и гармоничное развитие организма младенца, — отметила неонатолог.



Кроме того, молоко матери содержит все необходимые питательные вещества, гормоны роста, ферменты, витамины и микроэлементы. Грудное вскармливание влияет на формирование микробиоты кишечника и уменьшает риск развития аллергий, добавила Мурзина. Такое питание крайне важно для новорожденных, поскольку в течение первых месяцев жизни у ребенка еще не вырабатываются собственные защитные антитела.

Ранее врач-эндокринолог Дарья Хайкина рассказала, что убеждение о том, что в рационе детей должно быть большое количество молока для укрепления костей, является мифом. Специалист подчеркнула, что этот напиток должен быть в рационе ребенка, но злоупотребление им грозит набором лишнего веса.