Почему летом опасно оставлять детей в машинах

По статистике самой распространенной после ДТП причиной гибели детей в автомобилях являются тепловые удары. Ежегодно в припаркованных на солнце машинах по всей стране гибнут до 20 детей. Еще сотня получает тяжелые тепловые удары. В преддверии самого жаркого летнего месяца подмосковные спасатели и педиатры предупреждают родителей о том, чем может обернуться желание на минуточку оставить малыша в машине.

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"Автомобиль нагревается очень быстро. Всего за 10 минут температура воздуха в машине может вырасти на 11 градусов. И если на улице плюс 30, критическая для ребенка температура в 40-42 градуса будет достигнута очень быстро", - отмечает врач-педиатр Научно-исследовательского клинического института детства Георгий Цуркин.



Кондиционер при выключенном двигателе прекращает работу, а открытое окно поможет мало, поскольку солнечные лучи, преломляясь через другие стекла машины, превращают салон в духовку. К тому же взрослые, выходя из автомобиля, окна, как правило, закрывают в целях детской безопасности, чем только усугубляют ситуацию.

"Ежегодно в закрытых машинах по всей стране гибнут до 20 детей".



И несмотря на то, что все это знают, спасатели "Мособлпожспаса" говорят, что в летние месяцы им периодически случается вызволять детей из закрытых машин. В этом году, правда, таких случаев еще не было, а вот животных из раскаленных салонов доставать уже приходилось. А животному, особенно небольшому, и 5-7 минут в раскаленном салоне хватит, чтобы получить тепловой удар. Хорошо, если рядом найдутся неравнодушные люди, которые позвонят водителю или вызовут спасателей, если на лобовом стекле машины не указан номер хозяина.

Начальник территориального управления N9"Мособлпожспаса" Сергей Жукин напоминает: если ребенок, который посидел один на жаре в автомобиле даже несколько минут, стал вялыми и бледным, его тошнит и кружится голова, это повод немедленно обратиться к врачу. Питомца в аналогичной ситуации тоже следует показать ветеринару.