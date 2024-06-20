Психолог рассказал, стоит ли давать ребенку необычное имя

Психолог Самбурский: необычное имя ребёнка может отразиться на его психике. Выбор родителей способен навредить ему так, что не исключены проблемы с психическим здоровьем и социальной адаптацией. Пока ребёнок маленький, чаще всего он пытается изменить ситуацию подменой имени на созвучное, а когда получает паспорт — и вовсе официально меняет его.

© unsplash

Необычные имена в России

Столичные ЗАГСы назвали самые необычные имена, данные младенцам с начала 2024 года, рассказал RuNews24.ru. Это:

Радость;

Эльбрус;

Космос.

Но есть и совсем эксклюзивные варианты, тем не менее реально существующие. Например, в Омске девочку назвали Медмиа в честь Дмитрия Медведева, а в Рязани мальчика — Единая Россия.

По результатам одного из опросов, 83% россиян считают, что детям нужно давать классические традиционные имена. Практику называть их в честь топонимов поддерживают 12%.

Как имя ребёнка может отразиться на его психике

Необычные имена могут формировать у детей низкую самооценку и комплекс неполноценности, рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

«Ребёнок может стать объектом буллинга и сверстников, и взрослых, испытывать трудности в общении. В итоге может развиться страх контактов с другими людьми из-за боязни быть непонятым», — объяснил он.



К тому же ребёнку придётся объяснять окружающим, как правильно произносить его имя. Специалист порекомендовал родителям хорошенько подумать, прежде чем дать имя ребёнку.

Ранее нейропсихолог Лариса Головина объяснила, как понять, что у ребёнка депрессия. Да, она бывает не только у взрослых.