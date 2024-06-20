Буллинг: может ли школа уберечь детей от травли одноклассников

Травля или «буллинг»: открытая агрессия, издевательство или запугивание в любом проявлении сейчас серьезная проблема для современных детей. Как показывает статистика, с буллингом в стенах учебного заведения сегодня сталкивается каждый второй ученик. О том, как учебные заведения профилактируют буллинг, рассказал эксперт в области частного образования и общественный деятель Денис Бикбаев.

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Почему о буллинге говорят так много?

Если термин «буллинг» стал новомодным словом, то сама проблема агрессии среди одноклассников знакома нам уже давно. Психологи сходятся во мнении: травля не обязательно должна быть физической, чтобы оставить «видимый» след. Последствия психологического давления ничуть не менее существенны. Пережитое в детстве отпечатывается в памяти не только пострадавшего от буллинга, но и тех, кто наблюдал и проявлял жестокость или хотел встать на сторону защиты, но боялся.

Буллинг в любом виде, будь то вербальная, физическая, социальная форма травли — это насилие. Последствия подобного опыта могут тянуться за человеком на протяжении всей жизни в виде психологических или психосоматических проблем, сказываться на отношениях и работе. Денис Бикбаев Преподаватель, учредитель школы, общественный деятель

Как школы решают проблему буллинга?

Лучшая борьба с травлей — это ее профилактика. Такого мнения придерживаются большинство экспертов и психологов. Школьный буллинг примечателен тем, что в его основе отсутствует конфликт, а значит и нет логичного разрешения спора. Травля начинается там, где один или несколько учеников по какой-то причине объединяются против одноклассника, делая его объектом травли.

Травля возможна только в том коллективе, где участники группы не объединены общей идеей, не имеют единой цели. Поэтому задача педагогов заключается в создании и поддержании позитивной атмосферы в классе, а также в воспитательной работе и сплочении детского коллектива Денис Бикбаев Преподаватель, учредитель школы, общественный деятель

Опыт профилактики травли в разных школах

По словам эксперта, в частных и государственных школах ситуация, связанная с травлей, схожа. Частное учебное заведение не станет панацеей, если педагогический коллектив не занимается темой комфортной среды развития для ребенка. Как показывает практика, у разных школ есть свои особенности, которые можно перенять и использовать для борьбы с травлей и агрессией. Например, в частных школах профилактика буллинга строится так:

Небольшое число учеников. Уследить за обстановкой в классе в 15 или 30 человек – две совершенно разные задачи. Практика частных школ доказала, насколько эффективным оказалось решение сделать группы меньше. В том числе это положительно отражается на проблеме буллинга, так как у учителя появляется возможность своевременно заметить конфликтную ситуацию и скорректировать ее, а также уделить внимание всем ученикам в должной мере. Классные часы. Любая совместная активность помогает улучшить микроклимат в группе. Частные школы уделяют внимание вопросу воспитания, что дает видимые результаты. Дети учатся выполнять задания в группах и взаимодействовать между собой, обретают навык правильно разрешать конфликты, доносить и аргументировать свои взгляды, помогать и разделять обязанности. Квалифицированный психолог. В каждой школе сегодня есть кабинет психолога, но в частных учреждениях этот специалист является частью команды. С детьми занимается квалифицированный психолог, специализирующийся на консультациях для подростков, который может отследить изменения в поведении и состоянии ребенка, остающиеся незаметными для родителей.

Также эксперт отметил, что большую роль в предупреждении травли играют в первую очередь взрослые – педагоги, психологи и родители. К сожалению, многие учителя и работники школ заняты обязательной административной работой в больших объемах, тогда как их активное участие в воспитательном процессе могло бы помочь с предупреждением буллинга. Это и совместные мероприятия, и творческие занятия, и специальные классные часы, которые дают возможность влиять на обстановку между учениками, создавать в коллективе постоянное общение с установлением четких границ, своевременно замечать и реагировать на зачатки травли.

Как было отмечено экспертом, основная цель системы образования заключается не в борьбе с травлей, а в профилактике подобных сценариев.