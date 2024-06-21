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Россиянкам назвали самые модные детали для образа на выпускной

Эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина назвала самые модные детали для образа на выпускной. Комментарий на эту тему попал в распоряжение «Ленты.ру».

Эксперт назвала самые модные детали для образа на выпускной
©  Lenta.ru

В первую очередь специалистка рекомендовала россиянкам носить моносерьги или серьги с одним или несколькими браслетами.

«Многослойные браслеты также сейчас хорошо сочетать с большим количеством различных каф и шейными украшениями. Еще одна модная комбинация — шейное украшение с кольцами», — заявила она.

Кроме того, по словам Ракутиной, сейчас в моде крупные прозрачные и полупрозрачные кристаллы, а также полудрагоценные камни нежных оттенков — например, голубых или розовых. Сейчас на пике актуальности также глянцевые украшения макси-формата.

«Это могут быть серьги, браслеты-бэнглы или крупные цепи. Они должны быть достаточно простой геометрической формы, возможно, немного выпуклой, для того, чтобы игра металла была еще более яркой», — привела пример Ракутина.

Кроме того, выпускницам стоит присмотреться к классике, считает собеседница издания. К наиболее актуальным классическим вариантам она отнесла жемчуг, перламутр, цветочные мотивы, а также голубые и розовые тона. По ее мнению, такой романтический стиль всегда будет востребован в нарядах на выпускной.

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