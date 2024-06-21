В детских лагерях Крыма продолжается летний сезон

Министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская заявила, что за первую смену летней оздоровительной кампании в регионе отдохнули почти 90 тыс. детей.

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В целом в летнюю кампанию планируется охватить 180 тыс. детей, сообщила она в ходе заседания межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство республики.

Уточняется, что в текущем году крымские лагеря, в частности, принимают организованные группы детей из Оренбургской и Белгородской областей.

Ранее специалист социально-реабилитационного центра «Алтуфьево» Дженнет Гончарова дала рекомендации по сбору ребёнка в летний лагерь.