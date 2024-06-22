Принц Уильям с детьми посетил концерт Тейлор Свифт в Лондоне

Принц Уильям с детьми принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой посетил концерт певицы Тейлор Свифт в Лондоне. Об этом сообщает People.

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Принц Уильям опубликовал селфи со звездой и ее бойфрендом, Трэвисом Келси.

«Спасибо за прекрасный вечер», — написал принц Уильям.



Тейлор Свифт в своих соцсетях тоже поделилась совместным фото с Уильямом и его детьми.

16 января Кейт Миддлтон была госпитализирована в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым. Позже источник заявил, что супруга принца Уильяма собирается восстанавливаться дома.

22 марта Кейт Миддлтон рассказала, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Жена принца Уильяма сообщила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости.