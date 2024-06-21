В регламент проведения ЕГЭ хотят внести изменения

Госдума рассмотрит внесенный представителями нескольких фракций законопроект о замене ЕГЭ государственными экзаменами, но шансов быть принятой у инициативы практически нет, сообщили «Парламентской газете» представители профильных думских комитетов. При этом в регламент проведения ЕГЭ могут внести существенные изменения, которые защитят права школьников и сделают всю процедуру прозрачнее. Поправки напишут с учетом обращений, которые поступили на горячую линию Комитета Госдумы по просвещению. Об этом стало известно после того, как депутаты вместе с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым посетили один из пунктов проведения экзамена 20 июня.

© Парламентская газета

Обошлось без раздеваний

Основной период проведения ЕГЭ в 2024 году позади, сейчас идут резервные дни, когда экзамены досдают школьники, которые по уважительным причинам не смогли это сделать в начале июня или получили двойку по одному из обязательных предметов. Такую возможность им дает действующее положение. Еще два дня зарезервировали в начале июля для тех, кто пожелает пересдать один из экзаменов, даже если получил по предмету оценку выше неудовлетворительной. Такое право ранее предложил закрепить в регламенте президент Владимир Путин.

В московской школе № 1500 ЕГЭ по математике в резервный день сдавали около 160 человек, что, конечно, меньше, чем в основной период. «Сегодня пришли ребята, которые тогда болели или не смогли завершить экзамен, если им стало плохо, а также те, кто написали обязательный ЕГЭ по математике базового уровня на неудовлетворительную оценку», — рассказала замдиректора школы Марина Видинеева.

За процедурой экзамена следили общественные наблюдатели, в числе которых были первые зампреды думских комитетов — по просвещению Яна Лантратова и по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Рамки безопасности в пункте проведения экзамена настроили заранее, сообщили им организаторы, поэтому школьники проходили спокойно, срабатываний на заколки и прочие аксессуары и предметы одежды не было. Напомним, на ЕГЭ в одной из воронежских школ 28 мая в поисках шпаргалок и запрещенных гаджетов девушек, по их словам, заставили раздеваться до белья.

Правила доведут заранее и до всех

Прикосновение к участнику, физический контакт с ним запрещены порядком проведения экзамена, который должен быть единым для всех организаторов ЕГЭ, сказала «Парламентской газете» Яна Лантратова. Эти и другие положения могут закрепить федеральным законом, необходимость принятия документа обсудят на расширенном заседании Комитета Госдумы по просвещению.

«В начале июня мы разместили в открытом доступе электронную почту, на которую в том числе анонимно предлагали сообщать о нарушениях при проведении ЕГЭ, — напомнила депутат. — Все обращения мы не только отработали, но и обобщили, поняв, что именно должно содержаться в нормативной базе проведения экзамена».



В каждом пункте проведения экзамена должны работать общественные наблюдатели, ими могут быть муниципальные депутаты, считает Яна Лантратова. Инструктаж для участников ЕГЭ о том, что можно и нельзя брать с собой, как вести себя на экзамене и как доказать, что нарушения не было, нужно проводить заранее, в том числе для детей, находившихся на индивидуальном обучении и не посещавших постоянно школу, добавила парламентарий.

Психологи помогут

На экзамен в московскую школу приехал и министр просвещения Сергей Кравцов. В одной из аудиторий он прослушал записанный заранее инструктаж, который звучал из компьютерных колонок. «ЕГЭ — лишь одно из жизненных испытаний, которое вам предстоит пройти. Будьте уверены: каждому, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ», — сообщал школьникам мягкий мужской голос. Этот текст и интонация разработаны и записаны с участием психологов, отметил Кравцов.

Для наибольшей объективности задания ЕГЭ больше не привозят в школу в закрытых конвертах, а распечатывают их прямо в аудитории, получая билеты по защищенным каналам связи. Там же по завершении экзамена листы с ответами и черновики участников сканируют и загружают в систему. Каждую работу проверяют два независимых эксперта, их оценки должны сходиться, при этом каждый бланк ответов обезличен, объяснил глава Минпросвещения.

Во всех аудиториях ведется видеонаблюдение, записи хранят до 1 марта следующего года. Если участник экзамена или организатор считает, что процедура проведения была нарушена, есть возможность это доказать.

Для тех, кто не может справиться с волнением, Минпросвещения запустило телефонную горячую линию психологической поддержки, звонить можно как до, так и после ЕГЭ. Для детей с ограниченными возможностями здоровья ЕГЭ длится на полтора часа дольше, при необходимости рядом с ними может присутствовать медработник или ассистент. Проводить экзамен для инвалидов нужно только на первом этаже, а по показаниям можно организовать аттестацию на дому.

Аббревиатура с плохой репутацией

Группа депутатов трех фракций 6 июня внесла в Госдуму законопроект о замене ЕГЭ государственными экзаменами, программу которых должны определять региональные органы образования. Отменить ЕГЭ собираются не в первый раз, но законопроект очевидно будет отклонен, сказал «Парламентской газете» Александр Мажуга. Даже соавтор инициативы Яна Лантратова рассуждала о ЕГЭ в 2025 году как о реальном факте.