Опрос показал, жители какого региона чаще хотят завести детей

Более склонны к такому решению респонденты из малых населённых пунктов, в которых проживает менее 100 тысяч человек.

© РИА Новости

Положительно ответили 22% опрошенных оттуда, говорится в исследовании «Яков и Партнёры» и исследовательского холдинга «Ромир».

Почти четверть респондентов из Дальневосточного федерального округа хотели бы родить детей. На втором месте, с 19%, расположился Северо-Западный федеральный округ и Центральный. Менее всего положительный ответ дали жители Сибири (13%). Результаты опроса публикует РИА Новости.