Психолог назвала десять факторов, указывающих на задержку развития у малыша

До трехлетнего возраста родители должны регулярно проводить мониторинг здоровья своего ребенка. Так, если в возрасте одного года и старше малыш еще не сидит самостоятельно, это повод обратиться к специалистам, рассказала изданию «Доктор Питер» клинический психолог, исполнительный директор Санкт-Петербургского института раннего вмешательства, эксперт детского фонда ВОЗ ЮНИСЕФ Евгения Ермолаева.

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На возможную задержку развития у малыша указывают еще девять факторов. По словам Ермолаевой, если в возрасте пяти месяцев и старше ребенок не может проследить взглядом за перемещающимся предметом, то это может говорить о нарушениях зрения.

В возрасте шести месяцев и старше малыш должен держать голову, переворачиваться со спинки на живот и обратно, реагировать на громкие звуки, улыбаться, радоваться и смеяться. Иное поведение свидетельствует о нарушениях. В возрасте одного года и старше малыш должен стараться встать на ножки у опоры, тянуться к взрослому, различать чужих и родителей, откликаться на свое имя, использовать жесты «пока», «да» и другие.

К врачу следует обращаться, если в возрасте полутора лет и старше малыш не произносит никаких слов, не показывает пальчиком и не просит, когда что-то хочет, в возрасте двух лет и старше очень избирателен в еде, не ест сам ложкой и не сигнализирует, когда мокрый. В возрасте двух с половиной лет и старше ребенок должен играть в предметные игры, иначе это говорит о задержке в развитии познавательной сферы.

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