Образ на выпускной: что в тренде

Школьные годы и экзамены остались позади, и выпускной бал ставит в них яркую точку. Вчерашний ученик превращается во взрослого человека, без пяти минут студента. Подготовка к торжеству входит в финальную стадию: выпускные 9-х и 11-х классов пройдут 28 и 29 июня. Всего в России праздник отметят более двух миллионов девушек и юношей. Во сколько обойдутся наряды и услуги салонов красоты, выяснила корреспондент «МИР 24» Ольга Хасид. Покупку вечернего платья часто откладывают на последний момент. А чем ближе к выпускному, тем выше цены на наряды. Но далеко не все их покупают. Для модниц есть бюджетный вариант – аренда платья к торжеству. Средняя цена – от пяти до семи тысяч рублей.«Прокат – это очень популярная услуга. Это экономит место в шкафу. Можно каждый раз в новом платье ходить и блистать на новом мероприятии. Это по сравнению с покупкой намного дешевле», – пояснила управляющая салоном проката и продажи вечерних и свадебных платьев Софья Заикина.

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«Выпускницы – это в первую очередь молодые девушки, которые берут мини-платья. Они любят блестки, чтобы блистать на своем торжестве. И в основном это пышные с расклешенной юбкой наряды. Такой силуэт принцессы», – добавила Софья Заикина.



Главный тренд этого сезона – платье-трансформер. Из вечернего оно легко превращается в платье для танцев.

Выбор наряда – это лишь малая часть подготовки. Важна каждая деталь образа: прическа, макияж. В этом году в моде натуральность: никаких лишних локонов и кричащих теней и красной губной помады. «Сейчас в тренде макияж «touch up», потому что выпускницы после экзаменов очень уставшие, с синяками под глазами, измученные, поэтому мы им делаем отдохнувший вид», – рассказала визажист. «Блестки и стразы тоже могут быть, все-таки на выпускной хочется чувствовать себя принцессой», – добавила визажист.

Мейк ап лучше доверить профессионалам. Неудачный макияж может перечеркнуть все усилия, потраченные на выбор наряда и прически.

«Укладка будет стоить в пределах трех тысяч в нашей студии. Макияж, соответственно, тоже. Если это будет более легкий вариант – две тысячи, если более сложный – три тысячи. В целом образ можно собрать в пределах пяти-семи тысяч. Если вы хотите прийти что-то заранее сделать, то за весь образ будет тысяч десять», – рассказала руководитель студии красоты Кристина Бахтина.



В этом году сборы на выпускной вечер обойдутся девушкам на 40% дороже, чем парням. Средний чек на платье – восемь тысяч рублей. На мужской костюм траты будут поменьше – около семи тысяч. Средняя стоимость образа для выпускницы, в который входят вечернее платье, туфли, макияж, прическа и украшения, составит 19 тысяч рублей. А минимальный набор для выпускника, состоящий из костюма, белой рубашки, туфель и похода в парикмахерскую, обойдется примерно в 11 с половиной тысяч.

А выпускники из Челябинска решили отметить праздник без излишеств. У них не будет салюта, банкета и фотографа. На сэкономленные деньги ребята купили корм для бездомных животных.

«Предложили своим учителям. Учителя тоже согласились. Теперь мы поедем отдавать корм и наполнители в приюты города Челябинска», – рассказал выпускник Максим Денисов.



Одноклассники Дениса все согласились, уговорили и родителей. Около 50 коробок с кормом выпускники сами развезли по пяти приютам. Этой еды хватит животным на несколько месяцев.