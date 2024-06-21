Каждая девятая россиянка выходит на работу сразу после рождения ребенка

Каждая девятая россиянка выходит на работу сразу после больничного по беременности и родам. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Каждая третья женщина (33%) берет отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, а каждая вторая (56%) — до трех лет. 1 из 9 женщин сообщила, что не брала такой отпуск и сразу после больничного по беременности и родам вышла на работу. 85% россиянок, отказавшихся от декрета, приняли это решение самостоятельно. И только 3% — по просьбе работодателя.

Среди тех, кто уходит в декретный отпуск, 30% по его окончании меняют работу или увольняются, еще 30% выходят вовремя. 26% опрошенных женщин заявили, что вышли раньше положенного срока, но по собственной инициативе. 5% россиянок — по просьбе начальства.

Незаменимым работницам чаще не дают досидеть в декрете даже до исполнения ребенку 1,5 лет. А вот женщины, бравшие отпуск по уходу за ребенком до 3 лет, чаще увольняются по его окончанию. Судя по комментариям, слишком многое меняется за этот период на работе, иногда даже организация перестает существовать.