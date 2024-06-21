Женщина из Рязанской области родила редчайших моноамниотических близнецов

Монохориальная моноамниотическая двойня (МХМА) – это вариант многоплодной беременности, когда оба малыша находятся в общем плодном пузыре и у них одна на двоих плацента. Частота наступления такой беременности крайне низкая.

Монохориальная моноамниотическая беременность составляет около 1% от всех многоплодных беременностей, и 0,01% от всех спонтанных беременностей. Частота родов моно-моно двоен колеблется от 1 на 5000 до 1 на 25 000 родов, – сообщается в соцсетях перинатального центра.



МХМА беременность – это всегда однополые малыши. Также этот тип беременности связан с высокими рисками осложнений, таких как, например, фето-фетальный синдром. Часто, более, чем в 70% случаев, встречается осложнение – коллизия пуповин, переплетение петель пуповин. Оно может привести к сдавливанию пупочных сосудов и, как следствие, к развитию гипоксии. У пациентки Рязанского областного перинатального центра коллизия пуповин тоже была.

Беременность у женщины наступила самостоятельно. Родоразрешение прошло немного раньше доношенного срока, для профилактики осложнений, которые могли возникнуть. Сейчас мама чувствует себя хорошо, малыши находятся в стабильном состоянии под наблюдением врачей.