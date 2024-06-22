Почему у детей возникает онлайн-зависимость

Родителей предупреждают: зависимость проявляется потерей интереса к реальной жизни, отсутствием общения со сверстниками. После все это может перерасти в гормональные нарушения, проблемы с социализацией.

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Специалисты портала http://объясняем.рф подчёркивают, что иногда дети "прячутся" в онлайне из-за переходного возраста, недостатка внимания, чрезмерного контроля со стороны родителей. Все дело в том, что в нереальном мире они чувствуют себя свободными и нужными. Тем более, что социальные сети называют "дофаминовыми петлями" быстрой обратной связи. Их алгоритмы настроены так, чтобы в кровь человека вбрасывался этот гормон.

Чтобы уберечь ребенка от зависимости, родителям советуют помочь подростку наладить режим, общение со сверстниками, укрепить отношения в семье и показать на своем примере любовь и заинтересованность в реальной жизни.

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