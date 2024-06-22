Как воспитать у ребенка финансовую грамотность

Чтобы ваши дети-подростки не спускали все карманные деньги на донаты в онлайн-играх, нужно приучать их к финансовой грамотности с раннего возраста. Если вы вовремя об этом позаботитесь, то ребенок вряд ли будет плакать по дорогущей машинке в магазине, а когда вырастет, сможет жить без кредитов и родительского кошелька. Об этом «Газете.Ru» рассказал фаундер финтех-стартапа Halal Card Ислам Ахмедшин.

© РИА Новости

«Еще с детского сада ребенка стоит приучать делать выбор самостоятельно. В магазине вы можете предложить ему самому определиться, какую игрушку он хочет или выбрать только одну книжку из пяти. Ребенку будет полезно почувствовать, что его мнение важно и он сам может на что-то влиять», — объяснил он.



По словам эксперта, отношение ребенка к выбору изменится, когда он поймет, что тратит на покупку свои собственные деньги. Поэтому, сделайте так, чтобы у вашего ребенка был свой кошелек.

«Деньги ребенку можно давать в обмен на что-то — так он поймет, что они и к вам в карман не падают с неба. Можно поощрять ребенка небольшими суммами за успехи в занятиях, домашние дела, прогулку с питомцем, поход за хлебом в магазин или просто хорошее поведение. Так он ощутит самостоятельность и уверенность в своих силах, к тому же, делая выбор, на что потратить уже свои деньги, ребенок очень хорошо подумает. При этом уже в 6-7 лет детям нужно выделять небольшие суммы на мелкие расходы — конечно, какие-то минимальные суммы стоит давать ребенку просто так. Постепенно он научится правильно распределять свои сбережения», — рекомендовал специалист.



Когда-нибудь ваши дети захотят чего-то, что стоит значительно дороже, чем вы планировали потратить. Поэтому стоит научить ребенка откладывать деньги на свои «хотелки» — это обучит их концепции отложенного удовлетворения, покажет, как находить компромисс с самим собой. Предложите ребенку откладывать небольшую часть — скажем, 10 % — от каждой суммы, которая попадает к нему в руки.

«Ребенок не сразу начнет тратить деньги с умом, но не критикуйте его за ненужные траты — так вы только поселите лишние страхи. Наоборот, ошибка научит его в следующий раз поступить иначе и хорошо задуматься, прежде чем спустить все деньги на бесполезную игрушку», — подчеркнул эксперт.



Не лишним будет дать ребенку почувствовать, как взрослые используют деньги в реальной жизни. Пусть он тренируется, самостоятельно общаясь с кассирами, продавцами или официантами, считает сдачу, оставляет чаевые, платит за конфеты, резюмировал Ахмедшин.