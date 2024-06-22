Родители Благовещенска недовольны большим количеством заданий на лето от учителей

В редакцию портала 2x2.su обратились родители учеников начальных классов одной из школ города. Они жалуются, что учитель даёт на лето большое количество заданий, которые детям предлагается выполнять на каникулах. Родители против такого положения вещей и хотят узнать, законно ли это.

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Дочь переходит в четвёртый класс. Учительница пообещала, что не будет детям давать задание на лето. Но уже в июне опомнилась и прислала две тетради по 50 страниц с заданиями. Насколько это законно? Очень хочется дать ребёнку отдохнуть. Весь год их грузили, на каникулы задают постоянно, на лето большой список литературы и ещё что-то дают! Весь год на уроки по 2-3 часа тратили, до слёз нередко доходило. А отдыхать когда? Каникулы - на то и каникулы, чтобы детский организм отдохнул и восстановился. А такие методы только вызывают отвращение к учёбе и нестабильное психоэмоциональное состояние, - уверенно заявляют родители школьников.



С соответствующим вопросом мы обратились в министерство образования и науки Амурской области. Там объяснили, что любые задания на лето носят рекомендательный характер, оценивать их учитель не будет. Однако учителя делают это, в первую очередь, чтобы помочь школьникам в будущем году.

По закону учителя не могут обязать ребёнка выполнять какие-то домашние задания летом. Всё это носит рекомендательный характер. Соответственно, оценки за них не ставятся. Родители могут разрешить своему ребёнку ничего на каникулах не делать, - объясняет Светлана Яковлева, заместитель председателя правительства области - министр образования и науки Амурской области.



Светлана Вячеславовна также добавляет, что задания на лето предназначены не для того, чтобы «загрузить ребёнка», а для того, чтобы он не забыл учебный материал за период длительного отдыха. Министр обращает внимание, что детям обязательно надо отдохнуть, возможно, поехать на море или в загородный лагерь, пообщаться с друзьями. Но необходимо также организовать полезные занятия.

В пример министр приводит список литературы:

Список литературы, который рекомендован для прочтения на лето, нацелен на повышения качества образования и воспитания детей. То есть, если ребёнок полностью отдыхает от учёбы, это хорошо, но в данном случае отдых - это смена вида деятельности. Мы же должны развивать ребёнка не только просмотром фильмов и прогулками, но и чтением книг. Они развивают мыслительную деятельность, человек учится скорочтению. К тому же, в сентябре начнётся учебный год. Ребёнок все равно эту литературу будет обязан прочитать. Только тогда возникает вопрос: а он -успеет? Вот изучают «Войну и мир» - сможет ли школьник полностью её прочитать параллельно с другими заданиями по другим предметам, подготовиться к сочинению? Скорее всего, нет.



То же самое действует и с заданиями по другим предметам:

Каждый год в начале учёбы проводятся так называемые вводные контрольные работы, и ребята их очень часто пишут плохо. Как и всероссийские проверочные работы, они нужны для того, чтобы определить дефицит знаний. В итоге родители и дети начинают со страшной силой готовиться к этим контрольным, хотя готовиться к ним совершенно не нужно. Они нацелены на определение пробелов знаний, которые нужно догонять.



Задания на лето помогают избежать больших провалов в понимании учебного материала и экономят время в течение учебного года.

Поэтому родитель сам принимает решение, будет ли его ребёнок в плановом порядке в течение лета изучать то, что дали педагоги. Возможно, он считает, что ребёнок всё освоит и прочитает в учебный период, - делает вывод Светлана Вячеславовна.



Выходит, родители могут игнорировать данные на лето задания, учителя не смогут ставить за них «двойки». Однако делать так минобр Приамурья не рекомендует.

Между тем многие дети Благовещенска вместо полезных занятий выбирают проводить время на площади Ленина. Особенно притягательным кажется им новый фонтан. Как писал портал 2x2.su, благовещенцы жаловались на детей, которые пытаются ломать объект: затыкают руками и ногами трубы, из которых вырывается вода.