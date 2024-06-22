У Илона Маска родился двенадцатый ребенок

Инженер и миллиардер Илон Маск стал отцом в двенадцатый раз.

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Младенец появился на свет в начале 2024 года, однако известно об этом стало только сейчас.

Мать ребенка — топ-менеджер стартапа Neuralink Шивон Зилис. У нее и Маска уже есть два общих сына. Два года назад девушка родила миллиардеру близнецов.

Илон Маск старается поддерживать уровень демографии не только словом, но и делом. За последние пять лет миллиардер произвел на свет шесть детей.

Мама троих из них — канадская певица Граймс. Кроме того, пятерых детей он воспитывает вместе с первой женой Джастин Уилсон.

Также у Маска есть тайный ребенок от неназванной матери, о котором известно не так много. Предположительно, это мальчик с именем Техно Механиус. Миллиардер подходит с особым креативом к выбору имен для детей: чего только стоят Экс Эш Эй-Твелв и Экза Дарк Сайдерил.