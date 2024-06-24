Почему современные дети не любят читать книги: объясняет психолог

Психолог онлайн-школы «Синергия» Вера Липеева в эксклюзивной беседе с редакцией Runews24.ru назвала целых пять причин, из-за которых многие современные дети отказываются от чтения книжек.

© runews24.ru

1. Избыток развлекательных технологий

Современные дети проводят много времени за экранами гаджетов, играя в компьютерные игры и общаясь в социальных сетях. Это создает зависимость, так как позволяет ребенку получать «быстрый» дофамин — нейромедиатор, который отвечает за регуляцию настроения, мотивацию, удовольствие и удовлетворение. В отличие от радости, полученной в результате усердной учебы или спортивных достижений, игры и соцсети вызывают мгновенный прилив дофамина. Получая быстрый дофамин таким образом, ребенок может не заинтересоваться книгами, так как чтение требует времени, усидчивости и концентрации внимания.

2. Отсутствие времени

Нынешние школьники часто перегружены: учеба, дополнительные занятия, спорт, различные кружки, и времени на чтение просто не остается. Дети могут чувствовать усталость и пребывать из-за этого в стрессе, что, в свою очередь, не мотивирует к спокойному и вдумчивому знакомству с книгой.

3. Влияние домочадцев

В семьях, где родители не поощряют чтение и сами не читают книги, дети могут не испытывать интереса к чтению. Родители могут стать примером для своего ребенка, читая книги дома и обсуждая прочитанное. Дети часто повторяют поведение взрослых, поэтому, видя, что чтение приносит другим удовольствие и пользу, ребенок и сам может заинтересоваться чтением. Отсутствие же книг в домашнем обиходе и недостаток мотивации со стороны родителей могут оказать негативное влияние на формирование интереса ребенка к чтению.

4. Недостаток книг/неподходящая литература

Дети могут не находить подходящих для себя книг из-за скудного книжного разнообразия, к примеру, дома. Они могут не видеть себя в главных героях книг или не находить интересных сюжетов. Поэтому важно предоставить ребенку выбор из разных категорий (детективы, фэнтези, историческая литература, поэзия и т. д.), а также подбирать книги по возрасту.

5. Недостаточное понимание ценности чтения

Школьники иногда не осознают, зачем вообще нужно читать книгу, если можно посмотреть кино, снятое по этому же произведению.