Эксперты бьют тревогу из-за распространения среди детей субкультуры фурри

На улицах российских городов все чаще можно увидеть подростков в масках животных. Это представители субкультуры фурри (от английского furry - "покрытый мехом"). Они не просто переодеваются в кошек или собак, но как бы перевоплощаются в них: нападают на прохожих, едят корм для животных, валяются в грязи. Но что особенно опасно для подростковой психики: грани между реальной жизнью и игрой видит не каждый фурри.

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"Ребенок порой не в силах разграничить, где увлечение уместно, а где стоит воздержаться от него, - цитирует РИА Новости психолога Дмитрия Панасюка. - Выйти из роли особенно сложно эмоциональным детям, потому что там, в своем маленьком мире, у них есть признание, друзья, успех".



А вот реакция на видео, где дети чересчур вживаются в роль животного? детского омбудсмена Татарстана Иринsа Волынец:

"Нужно установить административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в деструктивное движение фурри, так как это может быть опасно для психики".



И совсем недавно по поводу странной субкультуры высказалась уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Нужно на это реагировать и точно какие-то меры предпринимать. <...> Обратим на это внимание отдельно".



Как сообщает корреспондент агентства, в соцсетях масса сообществ, которые объединяют людей с необычным интересом к зверям. Подписчики - в основном дети восьми-шестнадцати лет. Однако уже появились и противники этих субкультур. Это "антифурри", которые убеждены, что их идейные враги пропагандируют зоофилию и педофилию.

Зачастую они втираются к фурри в доверие, чтобы потом их разгонять.