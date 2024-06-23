Лишний вес у ребенка — когда родителям бить тревогу

Детское ожирение становится одной из главных современных проблем, так как рацион ребенка за последние 50 лет серьезно изменился. Почему лишний вес в юном возрасте должен вызывать тревогу родителей вместо умиления, мы выяснили вместе с педиатром Еленой Корицыной.

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Самые опасные годы

По мнению многих специалистов, в первые годы жизни ребенка родители должны уделить особое внимание составлению рациона малыша. До двух лет все системы ребенка активно формируются, основные органы закладывают программу на работу в течение всей жизни человека. Елена:

«Лишний вес в таком раннем возрасте формирует неправильные метаболические программы. Даже если через пару лет вес уйдет, он может очень легко вернуться в подростковом возрасте в момент гормональной перестройки».



Можно сказать, что ожирение — это хроническое заболевание, которое подстегивается с самого детства взрослыми, которые даже не понимают, какой вред наносят ребенку вседозволенностью в гастрономическом плане.

Как понять, что у ребенка лишний вес

Бить тревогу можно начинать только в том случае, если масса тела серьезно выходит за рамки нормы. Рассчитать индекс массы тела несложно. Необходимо разделить вес ребенка на рост, возведенный в квадрат. Таблицу нормы веса в разном возрасте для мальчиков и девочек легко найти в Сети. Если вы понимаете, что у ребенка проблемы с лишним весом, не занимайтесь лечением самостоятельно, обратитесь к педиатру, который в дальнейшем направит к узкому специалисту.

Последствия лишнего веса у детей: