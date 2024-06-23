Роспотребнадзор напомнил о ядовитых растениях, которые нужно обходить с ребенком

В Роспотребнадзоре напомнили о ядовитых растениях, которые растут в России. Летом большинство россиян стараются как можно больше времени проводить на природе. Такой выбор полезен и для души, и для тела. Однако наслаждение природой и жизнью может оборваться в самый неожиданный момент. Например, когда вы или ваш ребёнок решите попробовать всего одну неизвестную ягодку. Какие растения стоит знать в лицо и как защититься от отравления ими — далее в этом материале.

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Ядовитые растения и ягоды, которые можно встретить в России

Ландыш — ядовиты все части растения, токсически действует на сердце.

Наперстянка — также полностью ядовита.

Ягода вороньего глаза — опасна, при этом похожа на чернику. Отличие в том, что на каждом растении всего по одной ягоде.

Волчеягодник (дафна) грозит тяжелейшим отравлением.

Белладонна (красавка) аналогично может привести к серьёзному отравлению.

Паслен сладко-горький (красный) — это ягоды, выглядят как помидорки черри. Даже в небольших количествах могут серьёзно навредить здоровью.

Как защититься

Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали:

Вместе с детьми изучить внешний вид ядовитых растений и ягод;

Собирая ягоды, брать только хорошо знакомые;

Незнакомые даже не пробовать;

Не оставлять маленьких детей без присмотра в лесу, парках и садах.

«При отравлении любым растением следует незамедлительно обращаться к врачу во избежание печальных последствий», — предостерегли там.



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