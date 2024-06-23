Роспотребнадзор напомнил о ядовитых растениях, которые нужно обходить с ребенком

Как на природе уберечь себя и детей от ядовитых растений? Список тех, которые лучше обходить стороной
В Роспотребнадзоре напомнили о ядовитых растениях, которые растут в России. Летом большинство россиян стараются как можно больше времени проводить на природе. Такой выбор полезен и для души, и для тела. Однако наслаждение природой и жизнью может оборваться в самый неожиданный момент. Например, когда вы или ваш ребёнок решите попробовать всего одну неизвестную ягодку. Какие растения стоит знать в лицо и как защититься от отравления ими — далее в этом материале.
Ядовитые растения и ягоды, которые можно встретить в России
- Ландыш — ядовиты все части растения, токсически действует на сердце.
- Наперстянка — также полностью ядовита.
- Ягода вороньего глаза — опасна, при этом похожа на чернику. Отличие в том, что на каждом растении всего по одной ягоде.
- Волчеягодник (дафна) грозит тяжелейшим отравлением.
- Белладонна (красавка) аналогично может привести к серьёзному отравлению.
- Паслен сладко-горький (красный) — это ягоды, выглядят как помидорки черри. Даже в небольших количествах могут серьёзно навредить здоровью.
Как защититься
Специалисты Роспотребнадзора порекомендовали:
- Вместе с детьми изучить внешний вид ядовитых растений и ягод;
- Собирая ягоды, брать только хорошо знакомые;
- Незнакомые даже не пробовать;
- Не оставлять маленьких детей без присмотра в лесу, парках и садах.
«При отравлении любым растением следует незамедлительно обращаться к врачу во избежание печальных последствий», — предостерегли там.
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