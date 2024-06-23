Апелляция - 2024: как добавить себе баллов на ЕГЭ

Основной этап ЕГЭ закончился, настало время объявления итогов и подачи апелляций от тех, кто недоволен оценкой. Можно ли прибавить себе баллы? Да, это реально.

Основания для подачи апелляции на ЕГЭ

Причин для подачи апелляции две:

Несогласие с оценкой;Нарушения процедуры проведения экзамена.

Подавляющее число апелляций подается, конечно, от тех, кто недоволен оценкой и хочет повысить баллы.

Чаще всего апелляции подаются на ЕГЭ по профильной математике и русскому языку. Следом идут химия, литература.

Чем могут быть недовольны сдающие? Например, на профильной математике ход решения был верным, но в ответе ученик написал не ту цифру. При проверке работы машина не "разглядела" ту или иную цифру, букву - такое бывает. Или ученик не согласен с проверкой творческой части ЕГЭ по русскому или литературе и хочет доказать, что допустил не речевую ошибку, а речевой недочет, за который баллы не снижают.

Кто может подать апелляцию

Сам участник экзамена, его родители или законные представители.

Порядок подачи апелляции при нарушении порядка проведения ЕГЭ

Такая апелляция подается представителю государственной экзаменационной комиссии прямо в день экзамена и обязательно - до выхода из пункта проведения ЕГЭ.

Нажать для увеличения.

Документ заполняется в двух экземплярах на особом бланке, который вам обязаны дать. Оба бланка заверяет своей подписью представитель комиссии, один отдадут выпускнику, другой тут же отправят в конфликтную комиссию, которая рассмотрит его в течение двух рабочих дней.

Если комиссия сочтет вашу жалобу существенной и апелляцию удовлетворят, работу аннулируют, а экзамен разрешат пересдать.

Апелляцию о нарушении процедуры проведения ЕГЭ можно подать в самых разных случаях. Допустим, мешал шум ремонтных работ за окном, не хватило бумаги для черновиков, завис компьютер, не работал сканер, у микрофона был плохой звук и вам трудно было выполнить задание на аудирование...

Существует четко прописанный порядок проведения ЕГЭ, где оговорено все - от количества технических специалистов, присутствующих на экзамене (к слову, один на пять аудиторий), до запаса черновиков (на каждого участника экзамена должно приходиться по два листа с запасом в 10 процентов). Любое несоответствие этому порядку в принципе и есть нарушение.

Порядок подачи апелляции на несогласие с результатами ЕГЭ

Пишем заявление

Если вы не согласны с выставленными баллами, можно подать апелляцию и попробовать улучшить оценку. Образец заявления на примере Московской области можно посмотреть, нажав на картинку.

Нажать для увеличения.

В какие сроки надо успеть подать апелляцию

Как только появились официальные результаты ЕГЭ, у вас есть всего два следующих рабочих дня, чтобы подать апелляцию.

В некоторых регионах есть горячие линии, где можно задать все вопросы об апелляции. В Московской области, например, нужную информацию можно получить по номеру 8(498) 602-11-43.

Как и куда обращаться

1. Выпускники этого года подают апелляцию в свою школу, выпускники прошлых лет - туда, где сдавали ЕГЭ.

2. Можно лично обратиться в конфликтную комиссию. Адреса есть на сайтах региональных центров обработки информации. В Москве это можно сделать, обратившись по адресу Семеновская площадь, дом 4.

3. Есть и третий способ - подать апелляцию дистанционно через официальные порталы местных властей и региональных центров обработки информации мос.ру.

Сколько дней рассматривают заявление на апелляцию

Комиссия рассматривает апелляцию в течение четырех рабочих дней.

Как апелляционная комиссия проверяет работы при несогласии с результатами

Комиссия запрашивает распечатки вашей работы, электронные носители с устными ответами, копии протоколов и сами экзаменационные материалы - задания, которые были на ЕГЭ.

1. Сначала проверяющие смотрят, нет ли технических недочетов, правильно ли машина прочитала листы с краткими ответами.

2. Потом перепроверяются развернутые ответы. Но не теми экспертами, которые проверяли ее в первый раз, составляется письменное заключение.

3. Для выпускника, который подал апелляцию, в определенное время (за день до этого вас непременно проинформируют) организовывается личная встреча или онлайн-беседа с участием экспертов, членов комиссии. Правила в регионах могут быть разными. Где-то все проходит онлайн, где-то апелляции по иностранным языкам рассматриваются очно, а по всем остальным предметам - онлайн.

4. Выпускнику показывают все материалы, включая задания, которые были на реальном экзамене. На встрече разрешается присутствовать родителям или законным представителям и общественным наблюдателям.

Можно ли отозвать апелляцию

Да, апелляцию на несогласие с оценкой можно отозвать в течение 24 часов после того, как она была официально зарегистрирована. Образец апелляции для жителей Московской области тут:

Нажить для увеличения.

Апелляцию на нарушения процедуры ЕГЭ можно отозвать в день ее подачи.

Могут ли снизить баллы после апелляции

Да, теоретически баллы могут снизить, если эксперты, перепроверяя работу, найдут ошибку, которую раньше не заметили. Почетный работник общего образования, учитель-словесник Татьяна Маслова, которая не раз участвовала в проверке работ на ЕГЭ, рассказала: "На самом деле такое случается очень редко. Никто особо не вредничает и не ищет под лупой ошибки выпускников".

Есть ли смысл подавать апелляцию

Да. Общей сводной статистики, к сожалению, нет. Но есть данные из открытых источников, что:

в 2020 году оценку повысили примерно 65 процентам выпускников, которые подавали апелляцию;в 2021 году из 13 тысяч поданных апелляций около 3 тысяч были признаны справедливыми, это примерно 25 процентов работ;в 2023 году, по некоторым данным, было удовлетворено около 38 процентов апелляций.

Надо понимать, что работы ЕГЭ сначала оцениваются в первичных баллах, а уж потом по определенной шкале переводятся в тестовые. И если вам прибавили даже один первичный балл, то тестовых это может быть и 2, и 3, и даже 4 балла. Очень редко, но все же бывают ситуации, когда ученикам удается вернуть себе 2 или даже 3 первичных балла.

Где узнать результаты ЕГЭ

Вариантов два: лично в школе или онлайн. Дистанционно результаты можно узнать в личном кабинете на "Госуслугах", на официальном портале ЕГЭ по адресу checkege.rustest.ru, официальных сайтах региональных центров обработки информации. Москвичам доступна информация об итогах ЕГЭ на портале мос.ру. Жители Санкт-Петербурга могут посмотреть свои баллы на портале ege.spb.ru.