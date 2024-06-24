На ЕГЭ-2024 поставлен рекорд по баллам

Выпускница Бауманской инженерной школы № 1580 Александра Оглоблина получила по всем четырем предметам по 100 баллов. Об этом сообщают в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

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«Когда два года учишься и целенаправленно готовишься к ЕГЭ, то чувствуешь себя более уверенно, идя на экзамен, и понимаешь, что сделал все, что было в твоих силах, а потому это уже не так волнительно», – поделилась выпускница.



Александра сдавала четыре предмета: русский язык, профильную математику, физику и информатику. По ее словам, несмотря на отличную учебу, к экзаменам она уже усиленно готовилась с 10-го класса.

Итоги основного периода ЕГЭ Рособрнадзор подведет на этой неделе. Но итоги стобалльников уже известны: по химии 100 баллов получили 998 человек, по географии – 113, по литературе – 1757.

На днях Рособрнадзор объявляли, что 20 июня стартовала приемная кампания в российские вузы, техникумы и колледжи. В это время откроют двери более 1,2 тысячи вузов и 3,8 тысячи колледжей нашей страны.

О правилах проведения ЕГЭ, что можно и нельзя брать не экзамен, можно прочитать в нашем материале. Ранее стало известно, что выпускники смогут пересдать один предмет до конца приемной кампании. Об этом сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.