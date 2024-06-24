Каждая четвертая роженица Подмосковья выбирает партнерские роды

В профильных медицинских учреждениях Московской области будущим мамам доступны все виды родов, включая мягкие, вертикальные, а также в сопровождении доулы (индивидуальной помощницы). Но наиболее популярным выбором у рожениц региона являются партнерские роды, составляющие уже около 25% от их общего количества. Об этом рассказала пресс-служба подмосковного Минздрава.

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«В такой особенный период жизни и момент родов женщине крайне важно чувствовать поддержку близкого человека. В регионе каждая четвертая женщина выбирает партнерские роды. Важно, что такая услуга в наших родовспомогательных учреждениях оказывается бесплатно», - сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.



И хотя реакция присутствующего на родах мужчины может быть достаточно неоднозначной, эксперты считают, что его нахождение рядом с любимой женщиной в этот ответственный для обоих партнеров момент позитивно сказывается прежде всего на состоянии будущей матери.

В Минздраве Московской области напоминают, что в регионе работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где доступна вся информация о системе родовспоможения, в том числе и о выборе возможных видов родов.