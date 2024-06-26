Ученые перечислили психологические маркеры будущей измены в отношениях

Ученые из Университета Далхаузи в Канаде назвали характеристики личности людей, которые влияют на вероятность измен в отношениях.

Некоторые выявленные признаки относятся к индивидуальным чертам характера людей (например, нарциссизм). Другие связаны с отношениями (тип привязанности). Кроме того, следует учитывать контекст, то есть саму возможность акта измены.

По мнению экспертов, чаще всего идут на измену мужчины и женщины с низкой добросовестностью. Также к изменам более склонны мужчины с низким уровнем доброжелательности и женщины с повышенной тревожностью и склонностью к манипуляциям.

Кроме того, ученые считают необходимым учитывать такие факторы, как удовлетворенность отношениями и интимной жизнью, сообщает Journal of Sexual Medicine (JSM).

Ранее психолог Дарья Яушева рассказала, почему пары возобновляют отношения уже после развода. По словам специалиста, в некоторых случаях развод может стать поводом к тому, чтобы взглянуть на ситуацию под другим углом – переосмыслить ее.