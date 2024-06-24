Где доступно и быстро узнать результаты ЕГЭ

Таким доступным и быстрым способом воспользовались уже более 1,5 тыс. выпускников школ по всей России. Это на 40 % больше, чем в прошлом году.

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Уже сейчас на портале есть результаты экзаменов по русскому языку, математике, географии, литературе и химии. Чуть позже там появятся баллы за обществознание, физику, информатику, историю, биологию и иностранные языки.

Чтобы увидеть долгожданный результат, достаточно зайти в личный кабинет "Госуслуг" и перейти в раздел документов. Далее необходимо выбрать "Образование" и "Результаты ЕГЭ". Дополнительно вводить никакие данные не нужно.

Узнать свои баллы за ЕГЭ могут и выпускники прошлых лет, начиная с 2019 года.

Кроме этого, там же можно подать заявление в желаемый вуз. А информация с результатами экзаменов прикрепится автоматически.

Самарской области уже есть чем гордиться. В регионе 158 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов.